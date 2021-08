Podczas Top of the Top Sopot Festival Roksana Węgiel i Viki Gabor były najmłodszymi artystkami, które walczyły o Bursztynowego Słowika. Obie zdobyły popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids", jednak prawdziwą sławę przyniosły im występy na Eurowizji Junior. Roxie wygrała konkurs w 2018 roku, a Viki Gabor rok później. Podczas Top of the Top Sopot Festival organizatorzy zaliczyli wpadkę związaną właśnie z sukcesami młodych wokalistek.

Andrzej Piaseczny zakończył występ w Sopocie wielkim apelem

Top of the Top Sopot Festival. Organizatorzy pomyli Roksanę Węgiel z Viki Gabor

Przed każdym występem w Operze Leśnej w Sopocie wyświetlana była prezentacja poświęcona danemu artyście. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Viki Gabor. 14-latka zaśpiewała "Aferę". Później sceną zawładnęli inni artyści. Gdy przeszedł czas na występ Roksany Węgiel, która miała zaśpiewać "Koronę", lektor znacząco się pomylił.

Roksana zdobyła historyczne, drugie z rzędu zwycięstwo na Eurowizji Junior - usłyszeliśmy.

Jak wiadomo, ten sukces na koncie ma jej młodsza koleżanka. Gabor podbiła serca publiczności w całej Europie, występując podczas konkursu z utworem "Superhero". Jeśli chodzi o tego typu wtopy w występach na żywo, to mogło być jednak gorzej, bo np. Edyta Górniak podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival zapomniała tekstu swojej piosenki. Pamiętamy też wpadkę Roksany z 2019, kiedy to myślała, że ma wyłączony mikrofon i wszyscy usłyszeli, jak skomentowała wygraną Viki Gabor.

Top of the Top Sopot Festival. Kto zwyciężył?

Poza Viki Gabor i Roksaną Węgiel do walki o Bursztynowego Słowika stanęli Grzegorz Hyży, Margaret, Dawid Kwiatowski, Michał Szczygieł i Arek Kłusowski. Decyzją widzów nagroda powędrowała w ręce Dawida Kwiatkowskiego, który wcześniej porwał widzów utworem "Bez Ciebie".