Andrzej Piaseczny jest jedną z tych gwiazd, które angażują się w życie polityczne. Wokalista nie krył oburzenia w sprawie zmiany w ustawie o radiofonii i mediach w Polsce i jasno określił swoje stanowisko wobec aktualnych wydarzeń w kraju. Zapytany wtedy, czy osobiście pojawił się na którejś z demonstracji, odpowiedział, że nie. Według wokalisty w dzisiejszych czasach można protestować na wiele sposobów.

Andrzej Piaseczny po występie w Sopocie zaapelował do widzów

Niedawno Andrzej Piaseczny w wywiadzie dla Plejady ostro skomentował ustawę "lex TVN". Nie tylko wyznał, że wierzy, że nie dojdzie do zamknięcia prywatnych telewizji, prasy czy rozgłośni radiowych, ale też przyznał, że on szanuje poglądy innych ludzi, dlatego chciałby, żeby inni szanowali jego przekonania. Piosenkarz nie przebierał w słowach i namawiał rodaków do buntu wobec panującej władzy.

Namawiam was do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wolność to różnorodność.

18 sierpnia Andrzej Piaseczny wystąpił podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival. Dzień ten był o tyle szczególny, że to właśnie podczas niego gwiazdy, które w ostatnim roku wylansowały największe radiowe hity zawalczyły o prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika. Andrzej pojawił się na scenie w garniturze w gołębim kolorze, któremu nonszalanckiego stylu nadały t-shirt i sportowe buty. Jednak tego wieczoru dla Piasecznego co innego było ważne. Wokalista wykorzystał okazję, aby kolejny raz zaapelować do fanów.

Kochajcie się jak najczęściej i na wszystkie sposoby, byle bezpiecznie.

