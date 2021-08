17 sierpnia ruszyło jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych w Polsce. Sopot TOP of the TOP Festival przez trzy dni odbywa się w Operze Leśnej. Wydarzenie emituje stacja TVN. W "TOP of the TOP challenge" o Bursztynowego Słowika zawalczą polscy artyści, których utwory emitowano na antenach największych stacji radiowych. Na scenie pojawiła się Agnieszka Chylińska, Cleo, a także wiele innych gwiazd. Kto chciał zaszokować stylizacją?

Sopot Top of The Top Festival. Stylizacje gwiazd

Sopot Top of the Top Festival może pochwalić się niemal 60-letnią historią. Za nami pierwszy dzień festiwalu. W tym roku do rywalizacji o Bursztynowego Słowika staną takie gwiazdy jak: Roksana Węgiel, Viki Gabor, Grzegorz Hyży, Dawid Kwiatkowski i Arek Kłusowski. Zwycięzca wybierany jest przez telewidzów stacji TVN. Zanim jednak zostanie ogłoszony, drugiego dnia widzowie mogą liczyć na roztańczony koncert #I LOVE DANCE IN OPERA LEŚNA. Uwagę widzów skupiły również szalone stylizacje gwiazd.

Ewa Farna wykonała utwór "Ciało". Artystka zaprosiła na scenę kobiety i zaczęła wyliczać, z czym się musiały zmagać. Przy okazji zaapelowała o pokochanie swojego ciała. Piosenkarka na tę okazję wybrała białą sukienkę przed kolano, na którą narzuciła lateksowy płaszcz w modnym, beżowym kolorze. Na plecach można zauważyć napis "Ciało". Stylizację uzupełniła o czarno białe rękawiczki i beżowe sandałki na obcasie.

Ewa Farna na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Wojciech Strozyk

Cleo pokazała się w cukierkowej stylizacji, na którą składała się różowa mini sukienka. Kreację od spodu obszyto różowymi piórami, a przy rękawach miała bufki. Wokalistka pokreśliła talię cekinowym paskiem. Zarówno stylizacja artystki, jak i cała scenografia przywodzą na myśl teledysk Katy Perry do piosenki "California Gurls". Cleo na scenie pokazała się w typowej dla siebie fryzurze i szpilach we wzory serc.

Cleo na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Piotr Matusewicz

Agnieszka Chylińska od lat jest wierna swojemu wizerunkowi. Piosenkarka jednak bardzo lubi eksperymentować z włosami i stawia na mocne i wyraziste kolory. Tym razem zdecydowała się na jaskrawo zielonego irokeza. Artystka dała czadu na scenie. Wystąpiła w czarnej, punkowej stylizacji i wysokich, motocyklowych butach. Agnieszka zadbała nawet o pasujący do całości zielono granatowy manicure.

Agnieszka Chylińska na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Piotr Matusewicz

Natalia Nykiel zdecydowała się na mini sukienkę w wakacyjnym klimacie. Kreacja z lejącego materiału dopasowała się do jej sylwetki. Piosenkarka dobrała do niej białe sandałki z paskami. Największą uwagę przyciągają nietypowe włosy wokalistki.

Natalia Nykiel na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Wojciech Strozyk

Roksana Węgiel w ostatnim czasie chętnie eksperymentuje z odważniejszymi stylówkami. Na festiwalu pojawiła się w rockowym zestawie - mini sukience, którą zdobił neonowy tren wiązany przez szyję i czarnych glanach.

Roksana Węgiel na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Wojciech Strozyk

Andrzej Piaseczny niedawno potwierdził, że będzie jurorem w "Tańcu z gwiazdami". Wokalista na scenie świetnie się bawił i zaprezentował swoje taneczne ruchy. Postawił na szary zestaw - marynarkę i spodnie, które połączył w białą koszulką i jasnymi adidasami.

Andrzej Piaseczny na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Wojciech Strozyk

Margaret nie przestaje zaskakiwać oryginalnymi stylizacjami. Na Open'er Festival założyła spodnie z penisem. Piosenkarkę zauważono pod sopocką sceną. Uwagę zwracają jej niebieskie włosy, wyglądające jak z bajek anime. Artystka pojawiła się w wygodnym dresie i futurystycznych okularach.

Margaret na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News

W Operze Leśnej nie zabrakło również Dawida Kwiatkowskiego. Artysta zdecydował się na elegancką stylizację. Założył czarne spodnie i prześwitującą koszulę, która podkreśliła jego klatkę piersiową. Na wierzch zarzucił marynarkę w paski. Wokalista prezentował się jak prawdziwy amant.

Dawid Kwiatkowski na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Wojciech Strozyk

Top of the Top Sopot Festival 2021. Prowadzące nie zadały szyku

Grzegorz Hyży wkrótce powita na świecie kolejne dziecko. Agnieszka Hyży potwierdziła, że jest w ciąży. Wokalista postawił na wygodny zestaw, oldschoolową koszulkę i trampki.

Grzegorz Hyży na Sopot TOP of The TOP Festival Fot. East News/ Piotr Matusewicz

Kto według was najlepiej się prezentował?