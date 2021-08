W środę 18 sierpnia odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Tomasza Mandesa pod tytułem "The End". To komedia z elementami grozy. Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Znajdziemy tu twórcze odniesienia do trwającej wciąż pandemii. Siedmiu sławnych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. W chwili, gdy cały świat znajduje się w zawieszeniu, a przyszłość wydaje się więcej niż niepewna, gwiazdy otrzymują intratną propozycję. I choć nie jest ona szczytem ich ambicji zawodowych, nie zamierzają z niej zrezygnować.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Figura "będzie się starzeć z godnością"? "Ciężko jest uzyskać siwe włosy"

Druga rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Fani okazują wsparcie Agnieszce

"The End". Blanka Lipińska na premierze filmu

Uroczysta premiera filmu The End Adam Jankowski/REPORTER / ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Blanka Lipińska nie napisała co prawda scenariusza do filmu "The End", ale nakręciła kolejną część produkcji "365 dni" i skończyła już scenariusz do następnego filmu erotycznego. Na premierze pojawiła się w krótkiej bordowej sukience.

"The End". Aleksandra Popławska zagrała jedną z głównych rół

Uroczysta premiera filmu The End Adam Jankowski/REPORTER / ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Aleksandra Popławska gra jedną z głównych ról w filmie Tomasza Mandesa. W tym roku aktorkę zobaczyliśmy w rewelacyjnym "Klangorze" oraz drugim sezonie "Szadzi".

"The End". Katarzyna Figura

Uroczysta premiera filmu The End Adam Jankowski/REPORTER / ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Katarzyna Figura zaszczyciła premierę "The End" swoją obecnością. Aktorka jest ostatnio bardzo zapracowana. Jeszcze w tym roku na ekrany wejdzie film "Dziewczyny z Dubaju" z jej udziałem. A w przyszłym roku premierę będzie miał dramat Jakuba Skoczenia "Chrzciny".

"The End". Tomasz Karolak

Uroczysta premiera filmu The End Pawel Wodzynski / Pawel Wodzynski/East News

Skoro "The End" jest komedią, to nie mogło w obsadzie zabraknąć Tomasza Karolaka. Gra on w filmie Tomasza Mandesa jednego z celebrytów wciągniętych w nieprzewidywalną grę.

"The End". Ada Fijał w sportowej stylizacji

Ada Fijał Uroczysta premiera filmu The End VIPHOTO / VIPHOTO/East News

Ada Fijał pojawiła się na uroczystej premierze w sportowej stylizacji. Aktorka wybrała czerwoną kurtkę bejsbolówkę i dodatki w podobnych barwach.

"The End". Jarosław Boberek

Uroczysta premiera filmu The End Pawel Wodzynski / Pawel Wodzynski/East News

Jarosław Boberek ostatnio skupiał się głównie na dubbingu. Zdecydował się jednak zagrać w filmie fabularnym. Podobnie jak Tomasz Karolak zagrał w "The End" jednego z wkręconych w grę celebrytów.

"The End". Agnieszka Wielgosz

Uroczysta premiera filmu The End Adam Jankowski/REPORTER / ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Agnieszka Wielgosz znana jest z serialu "Druga Szansa" oraz "Camera Cafe". W "The End" zagrała jedną z głównych ról. Na premierze pojawiła się długiej niebieskiej sukni z asymetryczną falbaną.

Joanna Koroniewska opowiedziała o traumie z przeszłości. Była o krok od śmierci

"The End". Paulina Gałązka

Uroczysta premiera filmu The End VIPHOTO / VIPHOTO/East News

Dla Pauliny Gałązki to zdecydowanie dobry rok. Poza rolą w "The End" aktorkę zobaczymy też w "Dziewczynach z Dubaju" oraz komedii "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle".