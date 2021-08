Ostatni raz widzowie stacji TVN mogli oglądać Top of the Top Sopot Festival 2021 dwa lata temu. Przerwa w organizacji muzycznego wydarzenia była spowodowana pandemią koronawirusa. Jednak gwiazdy w końcu powróciły do Opery Leśnej w Sopocie. Chociaż przed nami jeszcze jeden dzień muzycznej fety, to właśnie dziś gwiazdy zawalczą o prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika. Gospodarzami wieczoru są Paulina Krupińska, Gabi Drzewiecka i Marcin Prokop.

Paulina Krupińska i Gabi Drzewiecka na Top of the Top Sopot Festival

Dziennikarz na tę okazję założył elegancki, granatowy garnitur w cienkie prążki. Jego stylizację uzupełniły krawat i poszetka w żywym, pomarańczowym kolorze. O ile stylizacja Marcina nikogo nie zdziwiła, to outfity Pauliny i Gabi mogą wywołać już więcej emocji.

Paulina Krupińska pojawiła się na scenie w krótkiej sukience o kroju marynarki. Kreacja wykonana była z błyszczącego, przyciągającego wzrok, srebrnego materiału, który odbijał sceniczne światło. Gwiazda dobrała do niej czółenka na szpilce w neonowym, limonkowym kolorze. Stylizacji nie można uznać na złą, jednak po Paulinie, która nie raz potrafiła zachwycić wszystkich swoim lookiem spodziewaliśmy się czegoś więcej.

Gabi Drzewiecka drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2021 wystąpiła we wzorzystej bluzce o karykaturalnie wielkich, bufiastych rękawach i skórzanych spodniach. Nieoczywista kreacja zaburzyła proporcje sylwetki dziennikarki.

Paulina Krupińska, Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka Piotr Matusewicz/East News

Okazuje się, że ona sama nie jest zadowolona ze swojej kreacji. Drzewiecka opublikowała zdjęcie na Instagramie, które opatrzyła żartobliwym podpisem.

"Co ta Drzewiecka znowu na siebie założyła?!" za 3…2…1…

A wy, co sądzicie o stylizacji Gabi Drzewieckiej? Awangarda czy modowa wpadka?