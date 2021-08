Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa widzowie stacji TVN w końcu mogli zobaczyć kolejną odsłonę uwielbianego festiwalu muzycznego Top of the Top Sopot Festival 2021. Chociaż przed nami jeszcze jeden dzień muzycznej fety, to właśnie dziś gwiazdy zawalczyły o prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika. W szranki stanęli wykonawcy, którzy w ostatnim roku wylansowali największe radiowe hity. To był bardzo wyrównany pojedynek!

Top of the Top Sopot Festival 2021. Kto wygrał Bursztynowego Słowika?

Od 17 do 19 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie trwa Top of the Top Sopot Festival 2021. Najwięcej emocji budził jednak dzisiejszy, drugi dzień festiwalu. To właśnie na ten wieczór zaplanowano koncert pod hasłem #Top of The Top Challenge. Na scenie w trakcie jego trwania zaprezentowali się najpopularniejsi wykonawcy, których piosenki w zeszłym roku nuciła cała Polska. To widzowie zdecydowali, który z nich zasłużył na zdobycie Bursztynowego Słowika.

Majka Jeżowska z różowymi pomponami na scenie. Kayah bez butów

W tym roku do udziału w konkursie zostali zaproszeni jedynie polscy wykonawcy. Do walki o te znakomite trofeum stanęli Grzegorz Hyży, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Margaret, Dawid Kwiatowski, Michał Szczygieł i Arek Kłusowski.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Viki Gabor. Nastoletnia gwiazda zaśpiewała "Aferę". Następny na sopockiej scenie wystąpił Grzegorz Hyży z piosenką "Król Nocy". Później widzów porwał Dawid Kwiatkowski wykonując utwór "Bez Ciebie". Następnie Roksana Węgiel zaśpiewała "Koronę". Po niej scenę przejęła Margaret i Michał Szczygieł Ostatnim uczestnikiem, która pojawiła się na estradzie był Arek Kłusowski. Decyzją widzów nagroda Bursztynowego Słowika powędrowała w ręce Dawida Kwiatkowskiego.

