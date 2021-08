Każdego dnia w sieci pojawiają się nowe osoby, które aspirują do miana gwiazd internetu. Zawód influencera jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych na świecie. Współpraca z międzynarodowymi firmami, miliony fanów i ogromna popularność to spełnienie marzeń. Żeby to wszystko osiągnąć, trzeba ciężko pracować i mieć w sobie iskrę, która przyciągnie odbiorców. Ten ostatni element z całą pewnością posiada urocza influencerka o imieniu Truffles.

Kotka Truffles udowadnia, że noszenie okularów wcale nie jest takie złe

Truffles trafiła pod opiekę Danielle Crull w 2016 roku. Kobieta znalazła ją w lesie i postanowiła zaadoptować - od tego czasu są nierozłączne. Kotka i jej właścicielka pracują razem w salonie optyczno-okulistycznym w Mechanicsburg, którego Danielle jest właścicielką. Jej pacjentami i klientami są małe dzieci oraz uczniowie szkoły podstawowej, dla których operacje i zabiegi są stresującym doświadczeniem. Wówczas na ratunek przybywa Truffles.

Truffles bardzo odpowiedzialnie wykonuje swoją pracę

Konieczność noszenia okularów w dzieciństwie często okazuje się niezwykle trudnym przeżyciem dla najmłodszych pacjentów. Maluchy obawiają się reakcji ze strony rówieśników, co dodatkowo potęguje ich stres. Nie jest łatwo nauczyć dzieci, jak sobie z tym radzić.

Młodzi mieszkańcy Mechanicsburga w Pensylwanii mają szczęście, ponieważ kotka Truffles pokazuje, że nie jest to nic przerażającego. Danielle Crull opowiada, że w jednej chwili jej pacjenci płaczą, bo są wystraszeni, a kiedy przychodzi kotka to płaczą, ale z rozbawienia.

Kotka, która stała się influencerką

Truffles to prawdziwa influencerka. W sieci cieszy się dużą popularnością, nie brak jej uroku i prezencji. Kotka ma nawet swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 20 tysięcy fanów. Danielle Crull w rozmowie z CNN przyznała, że jej mała towarzyszka w kontaktach z dziećmi zachowuje się wspaniale. Dzieci na początku boją się zabiegu czy badania, ale kotka zawsze zjawia się w odpowiednim momencie i cały strach znika.

Warto również zaznaczyć, że Truffles nosi jedynie oprawki bez szkieł. Także bez obaw o jej kocie oczy.