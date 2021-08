Dokładnie dwa lata temu, w nocy z 17 na 18 sierpnia, zmarł tragicznie Piotr Woźniak-Starak. Producent zginął w wypadku na jeziorze Kisajno. Jego śmierć była ciosem dla żony, Agnieszki Woźniak-Starak, która na kilka miesięcy zniknęła z mediów i z show-biznesu. Dopiero po wielu miesiącach wróciła do aktywności zawodowej, a od roku jest jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN". Teraz zaangażowała się w nowy projekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak ze swoimi psami

Piotr Woźniak-Starak zginął dwa lata temu

Agnieszka Woźniak-Starak pracuje podczas Top of the Top Sopot Festival razem z Gabi Drzewiecką i Marcinem Prokopem. Na scenie pojawiła się 17 sierpnia, jednak nie zobaczymy jej 18 sierpnia (zamiast niej będzie Paulina Krupińska). Pojawi się ponownie 19. Jednak najwidoczniej uznała, że jest na to gotowa. Jak wspomnieliśmy, ten czas jest dla niej szczególny. Tragedia rodziny Staraków wstrząsnęła wieloma osobami, które do tej pory okazują Agnieszce swoje wsparcie.

Druga kreacja Agnieszki Woźniak-Starak na Sopot TOP of The TOP Festival zachwyca

Pod zdjęciem, za pomocą którego poinformowała, że w Sopocie czeka ją sporo pracy, pojawiło się kilka komentarzy. Internauci są świadomi, że to wielkie wyzwanie dla niej.

Będę i fizycznie i myślami wtedy z panią, bo wiem, że to nie będzie łatwy czas... - napisała jedna z fanek.

Ale szczególny, dziękuję - odpisała wdzięczna prezenterka.

Oprócz tego pojawiły się także inne wpisy, które nawiązały do sytuacji osobistej Agnieszki Woźniak-Starak.

Jesteśmy z tobą!

Gratuluję siły i wytrwałości. Czekamy na Sopot - czytamy.

Karolina Pisarek ma zajęte serce. Kim jest jej ukochany?

A kogo mogliśmy zobaczyć na scenie? We wtorkowym koncercie "Forever Young" pojawili się m.in.: Edyta Górniak, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Majka Jeżowską, Urszula i Kayah. Środowy koncert upłynie pod nazwą "Dance in Opera Leśna". Organizatorzy zapowiadają, że tego dnia wystąpią m.in.: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska czy Kombi.