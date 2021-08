Maya Henry i Liam Payne znowu razem! Para zeszła się dwa miesiące po zerwaniu zaręczyn

Liam Payne od 2019 roku był w związku z modelką - Mayą Henry. Para pokazywała się razem na licznych wydarzeniach, a podczas lockdownu zostali właścicielami szczeniaczka o imieniu Winstona. Rok po zaręczynach wokalista oznajmił w jednym z wywiadów, że rozstał się z ukochaną. Stwierdził, że musi pracować nad sobą i nie chce ranić dziewczyny.

Liam Payne był widziany z Mayą Henry 17 sierpnia w St. Tropez we Francji. Para została przyłapana przez paparazzi już drugi raz po rozstaniu, które miało miejsce w czerwcu 2021 r. Wracali razem z imprezy na jachcie i trzymali się za ręce. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowali się do siebie wrócić.

Maya Henry ma bardzo dobry wpływ na piosenkarza

Jak podaje Daily Mail, pewna osoba z bliskiego otoczenia Liama Payne'a przyznała, że wrócił do swojej byłej narzeczonej. Jego przyjaciele i rodzina uwielbiają 21-letnią modelkę. Twierdzą, że ma na niego bardzo dobry wpływ i jest przy niej szczęśliwy.

Jego przyjaciele i rodzina kochają Mayę, ponieważ ma na niego tak zdrowy wpływ, że to prawdopodobnie przyczyniło się do ich powrotu. Zdali sobie sprawę, że nie mogą bez siebie żyć - powiedziała bliska osoba z otoczenia Liama, jednocześnie potwierdzając, że para zdecydowała się na powrót do siebie.

Od początku było widać, że rozstanie nie było łatwym przeżyciem dla wokalisty. Opublikował na swoim InstaStories informacje o tym, aby nigdy nie pozwalać odchodzić osobie, którą się kocha i, że zawsze trzeba pracować nad sobą. W ostatnim kafelku oznaczył byłą narzeczoną.

Maya Henry była fanką swojego ukochanego i One Direction

Choć para ogłosiła swój związek w 2019 roku, poznali się dużo wcześniej. Henry była ogromną fanką One Direction i przy okazji jednej z tras koncertowych udała się na meet & great ze swoimi idolami. To było ich pierwsze spotkanie i zapewne nie spodziewali się, że kilka lat później będą planować wspólną przyszłość. Trzeba przyznać, że Maya Henry żyje marzeniami niejednej nastolatki!