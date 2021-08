Amerykańska stacja A&E Network nakręciła dokument o nieznanych dotąd działaniach i sekretach, które dotyczyły założyciela i redaktora naczelnego "Playboya", Hugh Hefnera. W pierwszym zwiastunie wypowiadają się byłe króliczki, a wśród nich Holly Madison, która przez kilka lat była jego "główną" dziewczyną. Wystarczy posłuchać jej krótkiej wypowiedzi i spojrzeć na wyraz twarzy, aby domyślić się, że w Playboy Mansion wcale nie było tak kolorowo, jak przedstawiano to w mediach.

"Secrets of Playboy", czyli dokument o tajemnicach Hugh Hefnera. Holly Madison w zwiastunie: Niebezpieczny wybór

Nieżyjący Hugh Hefner przez lata kreował obraz idealnego życia w rezydencji Playboya. Kobiety, które na co dzień mieszkały z kontrowersyjnym starszym panem, dopiero po latach zdecydowały się mówić prawdę.

'Secrets of Playboy' mat. prasowe

W zwiastunie "Secrets of Playboy" pojawia się jeden z najbardziej znanych "króliczków Playboya", Holly Madison. Modelka na początku roku przyznała, że przez lata czuła się zniewolona, a w pewnym momencie rozważała nawet samobójstwo. Wszystko wskazuje na to, że to nie wszystko, co ma do powiedzenia.

Nie zdawałam sobie sprawy, że wejście do świata "Playboya" było niebezpiecznym wyborem - stwierdziła przed kamerą.

W nagraniu wzięła również udział Jennifer Saginor, inna z "króliczków" "Playboya".

Nie chciał, aby ludzie wiedzieli, co się naprawdę dzieje. Ludzie, którzy naprawdę tam byli, to ci, którzy znają prawdę.

Dokument będzie zawierał wywiady z osobami, które dobrze znały Hefa, a także materiały archiwalne. Premiera jest zaplanowana na przyszły rok. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

