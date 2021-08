Katarzyna Cichopek jest jedną z najjaśniejszych gwiazd serialu "M jak miłość", w którym od ponad 20 lat wciela się w postać Kingi Zduńskiej. Aktorka co jakiś czas wraca wspomnieniami do chwil spędzonych na planie zdjęciowym, gdy serial dopiero nabierał tempa. Teraz na jej Instagramie znów zrobiło się nostalgicznie.

Katarzyna Cichopek pokazała stare kadry z "M jak miłość"

Za kilka miesięcy minie 21 lat, odkąd Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek "M jak miłość". Czy takie aktorki, jak Anna Mucha, Joanna Koroniewska i Katarzyna Cichopek, które dopiero stawiały pierwsze kroki w branży, spodziewały się wtedy, że serial otworzy im drzwi do kariery w show-biznesie? Ta ostatnia na pewno wspomina pierwsze lata na planie z dużym sentymentem.

Pamiętacie te odcinki? - napisała Cichopek, pokazując kilka kadrów z Marcinem Mroczkiem oraz pozostałymi członkami obsady.

Co na to internauci? Jak się okazuje, Katarzyna Cichopek ma setki fanów, którzy z rozrzewnieniem wspominają pierwsze sezony "M jak miłość". Mało tego, zapowiadają, że zamierzają oglądać serial od początku, a niektórzy… już to robią.

Ja właśnie oglądam od początku w internecie. Jestem na 570 odcinku i stwierdzam, że poza fryzurą, nic się nie zmieniłaś.

Z ogromną chęcią znów obejrzę - czytamy w komentarzach.

Na post Katarzyny Cichopek zareagowały również inne gwiazdy TVP.

Ja pamiętam! - skomentowała Izabella Krzan.

To były szalone czasy - dodał Marcin Mroczek.

Archiwalne zdjęcia wywołały falę wspomnień, a co wydarzy w listopadzie, gdy "M jak miłość" będzie świętować "oczko", czyli 21 lat na antenie?

Stare zdjęcia z planu "M jak miłosć" zobaczycie w galerii nad tekstem.