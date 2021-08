Sopot TOP of the TOP Festival rozpoczął się. Pierwszego dnia festiwalu na scenie mogliśmy podziwiać Kayah, Krzysztofa Zalewskiego, Sylwię Grzeszczak czy Majkę Jeżowską. Zaśpiewała także Edyta Górniak, która zaliczyła wpadkę.

REKLAMA

Majka Jeżowska z różowymi pomponami na scenie. Kayah bez butów

Zobacz wideo Maciej Dowbor urządził własny program "Jak oni śpiewają". Porównał wykonania hymnu państwowego

Przeczytaj także: Agnieszka Woźniak-Starak na Sopot TOP of The TOP Festival w różu. Pierzasta kreacja przyćmiła stylizację Gabi Drzewieckiej

Edyta Górniak na festiwalu w Sopocie w białej koszuli i kozakach. Wszyscy i tak będą mówić o wpadce

Artystka zaprezentowała się na sopockiej scenie w białej, długiej koszuli, do której dobrała czarne kozaki za kolana. Stylizacja zwracała uwagę, ale nie na tyle, by widzom umknęła wpadka.

Edyta Górniak East News

Polecamy również: Druga kreacja Agnieszki Woźniak-Starak na Sopot TOP of The TOP Festival zupełnie inna niż poprzednia. Androgenicznie, a wciąż kobieco

Edyta Górniak zaczęła swój występ od piosenki "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Następnie zaśpiewała "Too late". Niestety, nagle po kilku pierwszych słowach zapomniała tekstu! Przypomnijmy, że to nie była pierwsza taka sytuacja. W 2019 roku również podczas tego samego festiwalu zapomniała słów do utworu "Król".

Na koniec Edyta Górniak zapowiedziała, że wykona utwór, który "uratował jej życie".

Moi kochani, skoro życie nabrało takich barw dla nas wszystkich, pozwolę sobie na pewne wyznanie. Czasem człowiek człowiekowi ratuje życie. Czasem muzyka ratuje komuś życie. Ten utwór uratował moje życie w dzieciństwie - powiedziała.

Chodziło o piosenkę "Co mi panie dasz" z repertuaru grupy Bajm. Podobał się wam występ Edyty Górniak?