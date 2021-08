Serial "The Crown" pokazuje życie królowej Elżbiety II oraz reszty brytyjskiej rodziny. Ze względu na fakt, iż scenarzyści opracowują fabułę produkcji na podstawie prawdziwych, historycznych wydarzeń, to obsada netfliksowego hitu jest często wymieniana - bohaterowie bowiem z biegiem czasu dorastają i starzeją się.

Zobacz wideo Gwiazdy "The Crown" zdradzają kulisy produkcji

"The Crown". Nowi aktorzy w obsadzie

Ogromną sensację przed premierą czwartego sezonu wzbudziła informację o tym, kto wcieli się w rolę Księżnej Diany. Królową ludzkich serc zagrała wtedy Emma Corrin, na ekranie towarzyszył jej natomiast Josh O'Connor w roli księcia Karola. W piątej transzy do obsady zaproszono innych aktorów, którzy będą odgrywali rolę książęcej pary w latach 90. Księcia Karola zagra Dominic West, natomiast księżną Dianę Elizabeth Debicki. Aktorka ma polskie korzenie, jej ojciec jest z pochodzenia Polakiem.

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia z planu piątego sezonu "The Crown". Na fotografiach widzimy zamyśloną, wpatrzoną w przestrzeń Dianę oraz zaniepokojonego księcia Karola. Choć podobieństwo Westa do brytyjskiego księcia nie jest uderzające, to Diana w wydaniu Debickiej jest już bardzo bliska pierwowzoru.

"The Crown". Twórcy opowiedzą tragiczną historię Lady Diany

W piątym sezonie "The Crown" scenarzyści skupią się na wątku tragicznej historii Diany. Księżna po rozpadzie małżeństwa z Karolem była nieustannie ścigana przez fotoreporterów, nawiązała również szereg romansów, nie zawsze udanych. W tle przewijały się jej zaburzenia odżywiania. Finał dramatu Diany ma miejsce 31 sierpnia 1997 roku, kiedy to ginie w wypadku samochodowym.

Jak podobają wam się kadry z planu najnowszej odsłony "The Crown"? Będziecie oglądać?