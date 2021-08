Cleo niechętnie eksperymentuje z wizerunkiem i jest wierna swoim jasnym, długim włosom, które najczęściej wiąże w wysoki kucyk. Od czasu do czasu decyduje się rozpuścić włosy i robi wtedy prawdziwą furorę wśród fanów. Tym razem jednak poszła o krok dalej i postanowiła zaszaleć jeszcze bardziej - zrobiła sobie fale w hollywoodzkim stylu.

REKLAMA

Polsat SuperHit Festiwal. Cleo podkreśliła talię, ale i tak fryzura zwracała uwagę

Zobacz wideo Cleo w rozpuszczonych i lekko kręconych włosach na TikToku

Przeczytaj także: Donatan to w rzeczywistości Witold, a Cleo? Tak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy. Filipa Szcześniaka znają wszyscy

Cleo zmieniła fryzurę. Loki w stylu dawnego Hollywood zrobiły wrażenie nawet na Dodzie

Cleo opublikowała fotografię na Instagramie. W opisie zapowiedziała swój występ na Sopot TOP of The TOP Festival. Wygląda na to, że na scenie zamierza wyglądać niczym hollywoodzka gwiazda.

Co powiecie na klimat dawnego Hollywood? Ja bardzo lubię ten styl. Jutro widzimy się w Sopocie na Sopot TOP of The Top Festival. Odpalajcie TV! - napisała.

Przeczytaj też: Cleo bardzo rzadko rozpuszcza włosy, bo nosi doczepy. Inne gwiazdy też popełniają ten błąd. Bardzo sobie szkodzą

W komentarzach posypały się komplementy. Wśród nich pojawił się nawet ten od Dody. Artystka zostawiła emotikon czerwonego serca, na który Cleo odpowiedziała buziakiem i fioletowym sercem.

Doda, Cleo instagram.com/cleo_don

Inni zachwycali się natomiast fryzurą artystki.

Bosko - napisała Magda Steczkowska.

Mega do ciebie pasuje!

Wyglądasz niesamowicie! Pasuje ci taki wygląd zdecydowanie - pisali fani.

A wam się podoba Cleo w takim wydaniu? A może wolicie ją w klasycznym uczesaniu?

Polecamy też: Do tej pory to włosy Cleo budziły duże emocje. Teraz fanki patrzą na paznokcie gwiazdy i radzą: Zmień kosmetyczkę