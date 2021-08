W wieku 35 lat zmarła Klementyna Wohl - dziennikarka i wydawczyni TVP Kultura. Walczyła z nieoperacyjnym rakiem układu pokarmowego. Wohl osierociła siedmioletniego syna Jasia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ból brzucha: czasem błaha dolegliwość, czasem objaw choroby. Pokaż, gdzie boli, podpowiemy dlaczego

Krystyna Janda pokazała, ile senior płaci za leki. "To jest ściema, że są darmowe"

Klementyna Wohl nie żyje

Dziennikarkę upamiętniło na Facebooku wiele osób z branży medialnej. Komentarz zamieścił m.in. zastępca redaktora naczelnego "Przekroju" Marcin Orliński. We wpisie mężczyzn czytamy, że Wohl zaledwie trzy tygodnie przed śmiercią wzięła ślub.

Zmarła dziennikarka Klementyna Wohl. Trzy tygodnie temu w szpitalu onkologicznym wzięła ślub. Niedawna zrzutka dawała nadzieję na operację. Miała 35 lat.

Dziennikarkę pożegnał również na swoim koncie facebookowym zastępca dyrektora TVP World, Dawid Wildstein.

Chcę wam bardzo podziękować wszystkim za wsparcie. To, co zrobiliście, było niesamowite, pozwoliło Klementynie, póki mogła, walczyć. Klem była niesamowita. Była kimś, kto potrafił dać w prezencie obraz Ankylozaura patrzącego się na kometę. Westchnijcie za nią. Raz jeszcze dziękuję.

Martyna Gliwińska zdradza patenty na ułatwianie sobie macierzyństwa

Klementyna Wohl nie żyje. Na co chorowała?

Klementyna Wohl zauważyła pierwsze objawy choroby zaledwie kilka miesięcy przed diagnozą, jednak żaden z lekarzy przed długi czas nie był w stanie określić, co jej dolega. Nie skutkowało leczenie podejrzewanej niestrawności i dieta. Ból, z którym zmagała się dziennikarka TVP Kultura, był nie do zniesienia. W końcu usłyszała dramatyczną diagnozę - nieoperacyjny nowotwór układu pokarmowego. Jeszcze pod koniec lipca Klementyna Wohl założyła zbiórkę pieniędzy na platformie siepomaga.pl, gdzie apelowała do internautów o pomoc.

Rodzinie i przyjaciołom dziennikarki składamy najszczersze kondolencje.