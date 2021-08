Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan aktywnie relacjonują swoje życie w mediach społecznościowych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć ich wyprawę kamperem po Szwecji czy wyjazd do Włoch, gdzie spotkali się z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Obie pary mają ze sobą dobry kontakt i ostatnio znowu spędziły razem czas.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek jak łowca burz. Zrelacjonowała szalejącą pogodę

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan znów imprezują z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską

Na instagramowym profilu Radosława Majdan pojawiły się zdjęcia z tamtego momentu. Widać na nich byłego piłkarza, który radośnie uśmiecha się do obiektywu aparatu z Małgorzatą Rozenek. Zapozował również do fotki z Rafałem Brzoską. Co ciekawe, obaj panowie pojawili się w niemal identycznych stylizacjach. Zarówno Majdan, jak i mąż Omeny Mensah mieli na sobie czarne koszule rozpięte od góry oraz białe spodnie. Różniły ich jedynie dodatki uzupełniające stylizacje. Ukochany Małgorzaty Rozenek w zabawny sposób skomentował w opisie ten zbieg okoliczności.

Bawiliśmy się świetnie, a z @rbrzoska zgraliśmy jeszcze lepiej - czytamy.

Uwagę na to zwrócili również internauci. Żartowali pod postem, sugerując zabawę w znajdowanie różnic, których nie było wiele, i przesyłali pozdrowienia.

Znajdź różnice! Kolor bransoletek - napisała jedna z obserwatorek.

I guzików - dopisała kolejna osoba.

Był to kolejny wspólnie spędzony czas obu par. Podczas wspomnianej wcześniej podróży do Włoch Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan oraz Omenaa Mensah z Rafałem Brzoską wybrali się na wspólną wycieczkę rowerową. Relaksowali się również na pokładzie luksusowego jachtu oraz zjedli razem kolację.