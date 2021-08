Przerwa wakacyjna zbliża się do końca, a stacje przygotowują się do emisji nowych programów lub kolejnych edycji popularnych produkcji. Już wiadomo, kto zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami", a także kto spróbuje swoich sił w "Twoja twarz brzmi znajomo". Fani nie mogą się doczekać także, kiedy ponownie będą mogli śledzić losy bohaterów m.in. "Przyjaciółek" oraz "Pierwszej miłości". Właśnie odbyło się spotkanie gwiazd Polsatu, które wzięły udział w nagraniach ramówki. Zobaczcie, jak się zaprezentowały.

"Twoja twarz brzmi znajomo"

To już 15. edycja popularnego show. Producenci wprowadzili jednak spore zmiany - w jury nie zobaczymy już Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka, a ich miejsca zajmą Michał Wiśniewski i Gromee.

A kogo będziemy oglądać tym razem na scenie? Wśród gwiazd znaleźli się m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut i Adam Zdrójkowski. Cała trójka (tak jak i reszta uczestników) na prezentacji programów Polsatu postawiła na białe stylizacje.

Barbara Kurdej-Szatan AKPA

Adam Zdrójkowski AKPA

Paulina Sykut-Jeżyna AKPA

Nowe odcinki będziemy mogli oglądać od początku września w piątki, najprawdopodobniej o godzinie 20:00.

"Taniec z gwiazdami"

To bez wątpienia jeden z największych hitów stacji. Pierwszy odcinek 12. edycji jest przewidziany na 30 sierpnia. Emisja będzie w każdy poniedziałek, a oceniać uczestników będzie nowy juror - Andrzej Piaseczny, który dołączy do Andrzeja Grabowskiego, Iwony Pavlovic i Michała Malitowskiego. Kogo zobaczymy na parkiecie? Sylwia Bomba, Oliwia Bieniuk i Izabela Małysz to tylko początek. Panie podczas nagrań wyglądały elegancko w jasnych kreacjach.

Iza Małysz AKPA

Oliwia Bieniuk AKPA

Sylwia Bomba AKPA

Oprócz nich zatańczą także Piotr Mróz, Denis Urubko, Magdalena "Kajra" Kajrowicz, Kinga Sawczuk, Radosław Liszewski, Wojciech Węcławowicz i Łukasz "Juras" Jurkowski.

Inne produkcje Polsatu

Jak wspomnieliśmy, na antenę powrócą także kolejne sezony ulubionych seriali. Zobaczymy więc, jak potoczą się losy "Przyjaciółek" i ich bliskich oraz co wydarzy się w "Pierwszej miłości". Ponownie będziemy także świadkami metamorfoz w programie "Nasz nowy dom".

Ekipa 'Przyjaciółek' AKPA

Jednak oczywiście to nie wszystko, co oferuje Polsat.