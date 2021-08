Agnieszka Woźniak-Starak przed kamerami i na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Już we wtorek 17 sierpnia jedna z najjaśniejszych gwiazd TVN-u pojawi się w Operze Leśnej podczas Sopot TOP of the TOP Festival, gdzie - obok Gabi Drzewieckiej, Pauliny Krupińskiej i Marcina Prokopa - zobaczymy ją w roli prowadzącej.

Sopot TOP of the TOP Festival .Agnieszka Woźniak-Starak uczy się tekstów

Sopot TOP of the TOP Festival 2021 rusza we wtorek 17 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia. Przygotowania do imprezy od kilku dni idą pełną parą. Także gospodyni "Dzień dobry TVN" wykorzystuje każdą wolną chwilę na naukę, co pokazała na Instagramie.

Jest czas na zabawę i czas na naukę tekstów - napisała, pokazując przy okazji fragment scenariusza.

Sopot TOP of the TOP Festival 2021 to szczególne wydarzenie dla prezenterki. W drugi dzień imprezy przypada kolejna rocznica śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w dramatycznym wypadku na jeziorze Kisajno. Kilka dni przed tragedią prezenterka prowadziła ten sam festiwal, a mąż odwiedził ją w pracy.

Sopot TOP of the TOP Festival - co w programie?

Podczas festiwalu wystąpią m.in. :Edyta Górniak, Krzysztof Zalewski, Kayah, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, De Mono, Lombard, Big Cyc, Urszula, Ania Karwan, Mrozu, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak, Oddział Zamknięty. W programie wieczoru nie zabraknie także odwołań do historii Sopotu.

We wtorek w Operze Leśnej odbędą się dwa koncerty - #FOREVER YOUNG i #I LOVE SOPOT. Transmisję będzie można zobaczyć na antenie TVN.