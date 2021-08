Joanna Opozda i Antek Królikowski są świeżo po ślubie. W stronę nowożeńców cały czas napływają gratulacje, jednak nie wszyscy są przekonani do tego związku. Aktorka na Instagramie zareagowała na złośliwe komentarze internautów, którzy życzyli jej rozwodu. Ponad tydzień od ślubu i wesela aktor zdobył się na romantyczny gest i wręczył żonie prezent.

Zobacz wideo Antek Królikowski i Joanna Opozda w romantycznym tańcu na swoim weselu

Antoni Królikowski zaskoczył żonę romantycznym prezentem

Plotkowano, że ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego odbył się tak szybko z powodu ciąży aktorki. Joanna zdementowała te informacje i dobitnie wyjaśniła, że pobrała się z aktorem ze względu na łączące ich uczucie. Planują dzieci, jednak w odległej przyszłości i teraz zamierzają skupić się na sobie.

Ciężko nie zauważyć, że do czasu zaślubin ich relacja przechodziła wzloty i upadki. Koniec końców rozstanie wyszło im na dobre i uświadomiło, że naprawdę się kochają. Aktor chce udowodnić żonie, że poważnie traktuje nowe obowiązki męża. Małżonkowie są jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Zostali przyłapani na wspólnym wyjściu do jednej z modnych restauracji. Joanna została w samochodzie, a Antoni udał się po odbiór zamówionego jedzenia. W pewnym momencie wrócił do samochodu i pocałował ich wspólnego psa. Dla żony również miał niespodziankę. Podarował jej bukiet czerwonych róż.

Widać, że miłość w ich związku kwitnie, a aktor zamierza rozpieszczać żonę uroczymi prezentami. Antoni zasługuje na medal męża roku?

Antoni Królikowski zaskoczył żonę romantycznym prezentem Fot. Screen/ okładka 'Super Expressu'