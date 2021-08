Kate Moss ma ze swoją 18-letnią córką bardzo dobre relacje. Spędzają wspólnie mnóstwo czasu, a Lila Grace Moss postanowiła pójść w ślady znanej mamy i aktualnie jest modelką. Na ostatnie urodziny gwiazda podarowała jej sentymentalny prezent, który nie należał do najtańszych. Kate i Lila Grace często wyjeżdżają również na wspólne wakacje. W tym roku postawiły na gorący kierunek, a czujni paparazzi nie odstępowali ich na krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenują polskie modelki

Kate Moss i jej córka wypoczywają na Ibizie. Spacerowały niczym po wybiegu. Lila Grace wygląda jak jej mama w 1995

Modelki wybrały się do słonecznej Hiszpanii, by cieszyć się słońcem. Dokładniej do obleganej przez gwiazdy Ibizy, czyli kolebki wystawnych imprez. Kate i Lila Grace nie oszczędzały na wyjeździe. Paparazzi zrobili im zdjęcia tuż po zejściu z luksusowego jachtu. Matka i córka prężnym krokiem zmierzały w kierunku samochodu, przez co wydawało się, jakby spacerowały po wybiegu!

Maciej Dowbor przeszedł metamorfozę. Ściął włosy i brodę. "20 lat młodziej!"

Kate miała na sobie jednoczęściowy kostium kąpielowy z głębokim dekoltem oraz pasek z klamrą. Lily Grace swój dwuczęściowy strój zakryła za to neonową, lekką sukienką, która nieco przypominała halkę. Zdjęcia paparazzi znajdziecie w naszej galerii.

Kate Moss i Lila Grace Moss na IbizieOtwórz galerię

Lila Grace jest bardzo podobna do swojej mamy. Na najnowszych fotografiach nastolatka przypomina modelkę z lat 90., czyli wtedy, kiedy Kate miała około 20 lat. Spójrzcie sami.

Lila Grace Moss, Kate Moss East News

Myślicie, że córka Kate zrobi równie dużą karierę, jak jej mama? Trzymamy za to kciuki! A wy, jak oceniacie podobieństwo modelek?

Selma Blair poinformowała o postępach w leczeniu