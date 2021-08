Margaret znana jest ze swojego nietuzinkowego stylu. Wystarczy chociażby wspomnieć o jej outficie na galę Fryderyki 2021, na której pojawiła się w kusej sukience i koronkowych rajstopach. Głośno było niedawno również o jej spodniach, na których z kryształków widniał kształt penisa. Tym razem jednak, kiedy wokalistka pojawiła się przed studiem "Dzień dobry TVN", nie było już tak kontrowersyjnie, choć zdecydowanie oryginalnie.

Margaret przed studiem "Dzień dobry TVN". Do sukienki w kratę założyła podkolanówki

Margaret pojawiła się w poniedziałek w popularnym programie śniadaniowym, gdzie opowiedziała m.in. o swoim życiu z dala od miejskiego zgiełku, inspiracji do tworzenia nowej muzyki i planowanym występie na Top of the Top Festival. W studiu też wybrzmiała jej piosenka "Tak na oko", która powstała w Wigilię, co zdradziła prowadzącym sama artystka.

Po zjedzonej kolacji mieliśmy tak, że ciemno, zrobiliśmy ognisko, jest godzina 21, trochę nudno, więc poszliśmy do holenderki i zaczęliśmy brzdąkać - mówiła Margaret.

Piosenkarka tego dnia postawiła na krótką, beżową sukienkę z deseniem. Wzór ten jest charakterystyczny dla marki MISBHV. Do sukienki, która kosztuje 1070 zł, Margaret wybrała pasujące buty w tym samym kolorze i z ozdobnymi klamrami.

Największą jednak uwagę przykuwają dodatki, na jakie postawiła wokalistka - wszystkie czarne. Chodzi o ciemny beret, które zdobił jej głowę, ciemne okulary przeciwsłoneczne, torebkę oraz podkolanówki. Ten element garderoby powoli wraca do łask. Całość wyglądała bardzo oryginalne.

