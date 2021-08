Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest wierna blond włosom i delikatnemu makijażowi. Swoją naturalną urodę postanowiła jednak ostatnio nieco bardziej podkreślić. Jak podaje "Super Express", zdecydowała się na makijaż permanentny, a konkretnie piegi. Te sprawiają, że prezenterka wygląda młodzieńczo.

Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła sobie makijaż permanentny

Zrobienie lub podkreślenie piegów, na co zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak, to zabieg, który można wykonać w gabinetach kosmetycznych lub medycyny estetycznej. Jego koszt to od 500 do 1000 złotych. Jak podaje ekspert, efekt nie jest na zawsze.

Piegi wykonane makijażem permanentnym dodają uroku i delikatności, taki pigment będzie utrzymywał się około roku. Skorzystanie z takiego zabiegu Agnieszce Woźniak-Starak bardzo służy - powiedział Marcin Janusek, specjalista medycyny estetycznej w rozmowie z "Super Expressem".

Fani zauważyli zmianę na najnowszych zdjęciach prezenterki i zachwycają się efektem.

Cudne są te piegi, zazdroszczę.

Piękna. A piegi cudne, jak u Pippi - napisali internauci na instagramowym koncie Agnieszki Woźniak-Starak.

Dorabianie permanentnych piegów jest dość nowym trendem. Nie zawsze jednak kropki na nosie i policzkach były pożądane. Powszechnie uważano je za mało atrakcyjne, a nawet były obiektem kpin. Przed laty kobiety robiły wszystko, by się ich pozbyć, niejednokrotnie wykorzystując babcine sposoby, by je wybielić. Często towarzyszą one osobom o bardzo jasnej karnacji, a także z rudymi włosami. Teraz trend się odwrócił i piegi są promowane wśród makijażowych influencerek, które doradzają, jak namalować sobie urocze, bladobrązowe kropki na nosie.

My również uważamy, że piegi pasują do urody prezenterki. A jak wam podobają się piegi Agnieszki Woźniak-Starak?