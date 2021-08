Carré Otis, obecnie Carré Sutton, która u boku Mickeya Rourkego zagrała w filmie "Dzika orchidea" z 1989 roku, w czwartek 12 sierpnia wniosła oskarżenie o gwałt przeciwko Geraldowi Marie, byłemu szefowi prestiżowej agencji modelek Elite Model.

Carré Otis oskarża o gwałt szefa agencji modelek Elite Model Management

Carré Otis wychowywała się w rozbitej rodzinie w północnej Kalifornii. Jej jedynym marzeniem było wyrwać się stamtąd. Wydawało się jej, że wyjściem jest kariera w modelingu. W wieku 16 lat uciekła do San Francisco, gdzie została wypatrzona przez łowcę talentów. Tak znalazła się w Nowym Jorku. Razem z innymi młodymi dziewczynami, które marzyły o światowym sukcesie, mieszkała w magazynie. Te z nich, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny, były wykorzystywane przez agencję. Siedemnastoletniej wówczas Carré Otis obiecano karierę w Europie. Wysłano ją do Paryża i powiedziano, że będzie tam mieszkać z Geraldem Marie, szefem europejskiego działu Elite, który był "na tyle zainteresowany jej pracą, że zgodził się, aby mieszkała w jego osobistej rezydencji".

Carré Otis wyznała, że była „wielokrotnie gwałcona przez Marie, a później sprzedawana przez niego innym bogatym mężczyznom z całej Europy". Dodała też, że szef agencji dostarczał jej kokainę, "zapewniając, że to pozwoli jej schudnąć i być lepszą modelką".

Po miesiącach takiego traktowania Otis odmówiła uprawiania seksu z Marie. Została wówczas wyrzucona z jego mieszkania, a agencja Elite Model przeniosła ją do Mediolanu.

Carré Otis oskarża również Trudi Tapscott szefową działu "nowych twarzy" agencji o to, że doskonale wiedziała, co się dzieje, była świadoma różnych oskarżeń o wykorzystywanie seksualne wobec Marie, jednak nie podjęła żadnych działań, by zapobiec nadużyciom seksualnym.

Gerald Marie, były szefa prestiżowej agencji modelek, jest we Francji oskarżony przez 11 innych kobiet o gwałty i nadużycia seksualne, których miał się dopuścić w latach 80. i 90. Jedną z nich jest Shawna Lee, była kanadyjska modelka, która twierdzi, że Marie zgwałcił ją w 1992 roku. Modelka miała wówczas zaledwie 15 lat. Do zdarzenia doszło w Paryżu w mieszkaniu, które dzieliła z gwiazdą agencji i jedną z najbardziej znanych modelek Lindą Evangelistą.

Carré Otis po latach przerywa milczenie

Carré Otis opisała swoją drogę do kariery w pamiętniku wydanym 10 lat temu. Nie mogła jednak wówczas oskarżyć Geralda Marie o gwałt ze względu na przedawnienie sprawy. Dopiero ruch #MeToo zapoczątkował poważne zmiany w prawie. Dzięki niemu w 2019 roku uchwalono w stanie Nowy Jork przepisy o nieletnich ofiarach przemocy. Pozwalają one ofiarom wykorzystywania seksualnego dokonanego w dzieciństwie dochodzić roszczeń cywilnych przeciwko tym, którzy ich skrzywdzili, bez względu na to, jak dawno temu doszło do przestępstwa. Z tych samych przepisów skorzystała Virginia Giuffre, która w ubiegłym tygodniu wniosła oskarżenie przeciwko księciu Andrzejowi.