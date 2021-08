Ewa Farna pochwaliła się nowym zdjęciem syna. Chłopiec ma muzykę we krwi? "Jak tata"

Ewa Farna od lat jest obecna w show-biznesie, ale bardzo pilnuje tego, co na jej temat pojawi się w mediach. Artystka stara się skupiać na promowaniu swojej twórczości, a nie opowiadaniu ciągle o kwestiach prywatnych, choć czasem i je porusza. Bardzo selekcjonuje to, co mówi lub publikuje. Tym razem podzieliła się zdjęciem syna, ale takim, na którym nie widać jego twarzy.

Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie syna. "Jak tata"

Nieco ponad dwa lata temu Ewa Farna powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, którego doczekała się z Martinem Chobotem. Ewa i Martin poznali się wiele lat temu, podczas przesłuchania do zespołu wokalistki. Ich związek nie rozpoczął się od razu, ale dopiero po kilku latach znajomości. Miłość kwitła, aż nagle w mediach pojawiła się informacja, że gitarzysta i artystka potajemnie wzięli ślub.

W tajemnicy przez długi czas trzymała także wieść o tym, że jest w ciąży. Farna ogłosiła to w lutym 2019 roku i zrobiła to w nietypowy sposób. Wówczas pokazała ciążowe krągłości we wzruszającym teledysku. Choć podzieliła się radosną nowiną, to niezbyt często publikowała w sieci kadry podobne do tych, które znalazły się w teledysku.

Od czasu narodzin Artura zdarza jej się zamieszczać na Instagramie jego zdjęcia, ale tak, by nie było widać jego twarzy. Na nowej fotografii też tak jest. Chłopiec stoi przodem do sceny, a w rękach trzyma gitarę.

Jak tata - napisała Ewa Farna.

Fani piosenkarki są rozczuleni.

Super, mały gitarzysta rośnie.

Uroczy widok.

Ale urósł! - czytamy pod zdjęciem.

Myślicie, że Artur pójdzie w ślady rodziców i w przyszłości będzie działać w branży muzycznej?

