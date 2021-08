James Alexander Chase Stokes urodził się 16 września 1992 roku w USA. 28-letni aktor dzieciństwo spędził w Annapolis, a następnie przeprowadził się do Orlando na Florydzie, gdzie uczęszczał do Timber Creek High School.

Poznajcie bliżej gwiazdę serialu "Outer Banks". Co warto wiedzieć o przystojnym Amerykaninie?

Aktor ma liczną rodzinę. Jak przyznał w jednym z wywiadów, święta Bożego Narodzenia są zawsze bardzo ciekawe, ponieważ posiada aż ośmioro rodzeństwa. Jedną z jego ulubionych aktywności z lat młodzieńczych była gra w hokeja na lodzie.

Chase Stokes wyznał, że w wolnym czasie uwielbia grać na gitarze, pisać wiersze oraz surfować. Aktor ma dwa, małe tatuaże, jeden z nich został wykonany, aby uczcić pamięć babci. Drugi tatuaż znajduje się na prawym nadgarstku i nazwany został nazwany "Frank".

Warto również wspomnieć, że Stokes jest w szczęśliwym związku ze swoją koleżanką z planu "Outer Banks" - Madelyn Cline. Para publikuje na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać, że ich relacja się rozwija.

Chase Stokes zdobył największą popularność dzięki roli w serialu "Outer Banks"

Na początku swojej przygody aktorskiej, Stokes otrzymywał niewielkie role aktorskie. Widzowie mogli go oglądać między innymi w "Stranger Things", "Daytime Divas" czy "Tell Me Your Secrets". Dopiero rola w "Outer Banks" przyniosła mu popularność na skalę światową. Co ciekawe, Chase początkowo odrzucił propozycję wystąpienia w serialu. Zmienił zdanie po dalszym przeczytaniu scenariusza. Pierwszy sezon "Outer Banks" został wydany 15 kwietnia 2020 roku i otrzymał pozytywne recenzje.

Fabuła serialu opowiada o losach czwórki przyjaciół. John B, Pope, Kiara i JJ, którzy nie należą do bogatych rodzin, a ich społeczność nazywana jest Płotkami. Daleko im od splendoru, wielkich willi i błogiego życia w prestiżowych miejscach na wyspie. Nagle nad Outer Banks przeszedł huragan, który przyczynił się do niesamowitych odkryć nastolatków.

Dziesięć rzeczy, bez których nie może żyć Chase Stokes

Chyba każdy z nas ma swoje rytuały i rzeczy, bez których nie może się obejść. Chase Stokes opowiedział o swoich niezbędnikach. Oto co znalazło się na liście aktora: