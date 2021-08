Adoptowane przez Eminema dziecko udostępniłx filmik na TikToku, w którym informuje, że jest osobą niebinarną. Zaznaczyłx, że jest otwartx na wszystkie zaimki i od teraz używa imienia Stevie.

Dziecko Eminema, Stevie, jest osobą niebinarną

Eminem ma trójkę dzieci - biologiczną córkę Hailie oraz dwójkę adoptowanych - Alainę i Stevie. Ostatnie z nich pokazałx swoją metamorfozą na TikToku i przyznałx, że jest osobą niebinarną. Rezygnuje z imienia Whitney i prosi o używanie nowego - Stevie.

Nagranie idealnie obrazuje drogę, jaką przeszłx. Najpierw pokazuje zdjęcia, na których używałx imienia Whitney i zaimków ona/jej, później przechodzi do obrazów ze Stevie i osoby otwartej na wszystkie zaimki.

Zobacz, jak czuję się bardziej komfortowo ze sobą. Nieustannie się rozwijam i zmieniam - napisałx Stevie.

Nagranie możecie zobaczyć na górze tekstu. Otwarcie na wszystkie zaimki w języku angielskim sprowadza się do liczby pojedynczej słowa "they", które jest neutralne i nie określa, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną. W języku polskim w kontekście osób niebinarnych nie mamy wypracowanego uzusu. Jedną z możliwości jest stosowanie znaku zastępującego, np. "pisałxm" lub "pisał_m". Często używa się też rodzaju neutralnego ("pisałom", "ono pisało") lub form męskich i żeńskich na zmianę. Więcej o zaimkach niebinarnych możesz przeczytać na zaimki.pl.

Osoba niebinarna - co to znaczy?

Osoba niebinarna to osoba, której płeć nie wpisuje się w binarny podział na kobiety i mężczyzn. Mogą znajdować się na spektrum pomiędzy obiema kategoriami K-M, mogą mieć płynną tożsamość płciową, mogą nie identyfikować się też z żadną płcią.

