Zofia Zborowska i Andrzej Wrona niedawno przywitali na świecie córkę, której dali na imię Nadzieja. Aktorka od początku ciąży przygotowywała się do nowej roli. Świadomie kompletowała wyprawkę dla dziecka. Dlatego nie potrzebuje już żadnych więcej produktów.

Zofia Zborowska dziękuje za produkty promocyjne

Zofia Zborowska od czasu porodu dostaje od wielu firm zajmujących się promocją produktów dla dzieci, rzeczy, które mogłaby zareklamować i pokazać w sieci. Aktorka jest dla producentów pożądanym celem, gdyż zebrała wokół swojego instagramowego konta znaczne grono fanów. Zofia Zborowska nie zamierza jednak reklamować na swoim Instagramie produktów dziecięcych. Dlatego zwróciła się do firm z prośbą:

Drogie firmy, którym nie odpisuję na wiadomości prywatne (nie mam jak - tyle tego jest). Niczego nie potrzebujemy z Nadziejką. Absolutnie wszystko już mamy, zatem dziękujemy za wszystkie propozycje współprac i prezentów, ale tak jak już napisałam: wszystko mamy.

Zofia Zborowska Zofia Zborowska/Instagram screen

Aktorka też zaproponowała producentom wyrobów dla dzieci ciekawe rozwiązanie. Zaleca im by, zamiast do niej wysyłać paczki, dostarczyli je do domów samotnej matki.

Rzeczy, które firmy, mimo braku mojej odpowiedzi i tak wysyłają w ramach prezentu - oddaję osobom potrzebującym. Także proszę - lepiej przekażcie te rzeczy do domu samotnej matki, zamiast wysyłać to nam.

Zofia Zborowska wyznała, że wszystkie otrzymane gratisy oddaje osobom potrzebującym, gdyż niczego z córką nie potrzebują. Aktorka długo kompletowała wyprawkę dla Nadziejki i korzysta tylko z niezbędnych rzeczy.