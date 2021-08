Elliot Page pozuje w lustrze. Widać kilkumiesięczne blizny po usunięciu piersi

W grudniu znany z produkcji takich jak "The Umbrella Academy", "Pułapka" i "Juno" aktor Elliot Page napisał w liście na portalach społecznościowych, że jest osobą transpłciową. Rzadko publikuje na swoim koncie na Instagramie zdjęcia, ale z początkiem weekendu wrzucił fotografię na InstaStories. Zapozował bez koszulki, prezentując wyćwiczone ciało, a także blizny po podwójnej mastektomii.

Elliot Page pozuje bez koszulki

Gwiazdor serialu "The Umbrella Academy" Elliot Page w 2014 roku przyznał, że interesują go kobiety, z kolei w grudniu ubiegłego roku poinformował w poście na Instagramie, że jest osobą transpłciową i życzy sobie, by zwracać się do niego zaimkami on/oni. Wcześniej był znany jako Ellen. W coming outowym wpisie pisał o obawach, które towarzyszyły mu podczas ujawniania prawdy o sobie i licznych aktach przemocy, które spotykają osoby transpłciowe. Zaznaczył wówczas, że swoim działaniem chce pomóc innym i dodać im odwagi w mówieniu o sobie i swojej tożsamości płciowej.

Wkrótce potem Elliot poddał się operacji usunięcia obu piersi. W maju mogliśmy zobaczyć go w nowej odsłonie - bez koszulki pozował nad basenem. W piątek z kolei powitał weekend i zaznaczył, że oczekiwał na koniec tego tygodnia.

Jak dobrze, że jest piątek - podpisał zdjęcie Elliot.

Elliot Page instagram

