Meghan Markle, publikując nagranie z okazji swoich 40. urodzin, pokazała kocyk, który prawdopodobnie należy do małej Lilibet. Rodzice wybrali dla niej drogi model z luksusowego domu mody, którego cena to kilka tysięcy złotych. Możecie zobaczyć go na wideo.

Meghan Markle przez przypadek pokazała córkę. Fani wypatrzyli Lilibet na filmie

Meghan Markle kupiła Lilibet drogi kocyk

Meghan Markle 4 sierpnia skończyła 40 lat. Z tej okazji aktorka nagrała wideo, w którym ogłosiła, że zaangażowała się w nową inicjatywę w ramach działań fundacji Archewell, należącej do niej i księcia Harry'ego. Nagranie powstało w domu pary - już wtedy czujni fani zwrócili uwagę na tło i wnętrze. Dopatrzyli się m.in. ramek ze zdjęciami, a jedno z nich przedstawiało dotychczas niepokazywaną Lilibet.

Teraz jeszcze inna rzecz zwróciła uwagę - na jednym z foteli widać beżowy kocyk z charakterystycznym "H". I nie chodzi tu o pierwszą literę imienia Harry'ego, a logo luksusowego domu mody Hermes.

Francuska firma zajmuje się także produkcją dodatków dla dzieci. Kocyk, na który zdecydowała się para, to beżowy model Avalon, wykonany w 90 procentach z wełny i dziesięciu procent z kaszmiru. Na stronie sklepu Hermes jest on dostępny w cenie 770 funtów, czyli ponad czterech tysięcy złotych. Można go nabyć jeszcze w dwóch innych opcjach kolorystycznych - różowym i niebieskim.

Wygląda na to, że Meghan nie oszczędza na wyprawce dla córki i sięga po produkty z najwyższej półki. Warty swojej ceny?

