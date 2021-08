Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego z pewnością przez długi czas zostanie w pamięci fanów. Panna młoda na tę okazję miała zjawiskowe suknie, stworzone na specjalne zamówienie. Na weselu nie mogło zabraknąć najbliższej rodziny i znanych przyjaciół z branży. Na Instagramie aktora pojawiły się zdjęcia z wesela i można zauważyć, że zabawa była przednia.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek opowiada, co działo się na weselu Królikowskich

Monika Mrozowska lamentuje nad poznańską gastronomią. "Po co zostawać restauratorem"

Antoni Królikowski pochwalił się zdjęciami ze ślubu z Joanną Opozdą

O ślubie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy plotkowano już od dłuższego czasu. Para zdecydowała się bardzo szybko sformalizować swój związek. Zakochani 7 sierpnia w warszawskim kościele św. Wojciecha powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Zabawa weselna odbyła się w Zdunowie. Na ślubie pary pojawiło się sporo znanych nazwisk. Nie zabrakło również rodziny i najbliższych przyjaciół. Bawiła się między innymi Marina, Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem, czy Tomasz Oświeciński.

Tydzień po ślubie na Instagramie Antka pojawiła się seria zdjęć z tego wyjątkowego dnia. Widać zdjęcia z fotobudki, na których młoda para pozowała w towarzystwie świadków, całej rodziny, czy przyjaciół. Aktor nawiązał również do wypłynięcia fotek ślubnych do sieci podczas wesela. Aktor Patryk Pniewski udostępnił na swoim instagramowym profilu link do fotografii.

1. Mąż i Żona @asiaopozda. 2. Para Młoda i Świadkowie. 3. Królicza rodzina, najstarsi i najmłodsi Królikowscy z dziadkiem Jankiem i babcią Jadzią na czele. 4. Przyjaciele. Fotomat na weselu to super sprawa! Uważajcie tylko, żeby nie udostępniać linku do fotek przed autoryzacją, tu karniaczek dla @patryk_pniewski - napisał aktor.

Magdalena Narożna szorstko skomentowała ślub byłego męża

Widać, że cała rodzina Królikowskich, jak i zaproszeni goście świetnie bawili się na weselu. Nie zabrakło pocałunków młodej pary i promiennych uśmiechów.