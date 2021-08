Anna Lewandowska przez miesiąc wypoczywała z rodziną w Hiszpanii, co relacjonowała na Instagramie. Nie zabrakło kadrów z jej córkami, Klarą i Laurą. Starsza z nich niedawno skończyła cztery lata. Trenerka chwaliła się już, że Klara świetnie pływa, robi zdjęcia sławnym rodzicom, mówi po angielsku i okazuje się, że do tej listy można dopisać kolejny talent. Dziewczynka zaskoczyła samą Anię.

Klara Lewandowska mówi po hiszpańsku

Anna Lewandowska wróciła już z córkami do Monachium, gdzie mieszkają na co dzień. Z powodzeniem udaje jej się połączyć obowiązki bycia mamą, z pracą. Nie ukrywa jednak, że jest to sporym wyzwaniem. Tym bardziej, jeżeli w domu ma się bardzo aktywne i żywiołowe dziecko. Trenerka już zaszczepiła w starszej córce zamiłowanie do treningów. Klara Lewandowska ma również zadatki na fotografa. "Lewa" publikowała na Instagramie zdjęcia z Robertem Lewandowskim, które wykonała im czterolatka.

Klara jest również poliglotką. Z rodzicami rozmawia po polsku, ale zna język angielski, niemiecki a teraz okazuje się, że również hiszpański. Na InstaStories Ani pojawiło się nagranie, które zrobiła Klarze z ukrycia, gdy ta bawiła się na dywanie. Słuchać, jak dziewczynka liczy po polsku, by za chwilę zrobić to samo w języku hiszpańskim.

Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho – wyliczała Klara na filmiku.

Klara Lewandowska przejawiła kolejny talent. Liczy po hiszpańsku Fot. Instagram/ annalewandowskahpba

Urlop spędzony na Majorce był nie tylko czasem dla rodziny, ale jak się okazuje, umożliwił Klarze poznanie kilku słów po hiszpańsku, które teraz chętnie utrwala. Widać, że dziewczynka chłonie obce języki jak gąbka i ma do tego naturalne predyspozycje.