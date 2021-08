Piotr Czaykowski jest doświadczonym modelem, który pracuje w branży od kilkunastu lat. Jest też współwłaścicielem agencji Chili Models. Niedawno ukazała się książka "Backstage. Kulisy męskiego top modelingu", w której w rozmowie z Magdaleną Kuszewską zdradza, co dzieje się w wielkich domach mody. Modele często doświadczają złego dotyku nie tylko ze strony projektantów, ale też osób współpracujących przy pokazach. Sam również padł ofiarą przekraczania granic i molestowania, które jego zdaniem w tej branży jest powszechne.

Piotr Czaykowski opowiedział o molestowaniu w największych domach mody

W wywiadzie rzece model opowiedział o realiach, jakie rządzą męskim światem mody. Stawia sprawę jasno - w tej branży modele są pożądani nie tylko ze względu na umiejętności.

Modą zajmują się głównie geje. Ci zajmujący się męską modą zainteresowani są też chłopakami, którzy pracują dla nich. Tak to działa. Flirty, czy szeroko pojęty podryw są w tej branży na porządku dziennym - czytamy w książce "Backstage. Kulisy męskiego top modelingu".

Piotr Czaykowski opowiedział o przypadku, który miał miejsce w jednym z najsławniejszych domów mody we Włoszech. Projektant zaciągnął modela siłą do toalety, gdzie zaczął inicjować stosunek seksualny. Model złożył oficjalną skargę. Sam Czaykowski pracował dla tej luksusowej marki, jednak, jak podkreśla - na szczęście nie miał podobnych sytuacji. Natomiast wspomina, że sławny projektant słynie z przekraczania granic i nachalnych zachowań.

Są znane przypadki wkładania dłoni w majtki modela podczas przymiarek albo castingów. Wiem, że nierzadko chłopaki rezygnują z pracy dla tego domu mody tylko dlatego, że nie są homoseksualni, albo są, ale się na to nie zgadzają - powiedział na łamach książki.

Agent znad Wisły doświadczył podobnych zachowań ze strony pracodawców. W jednym z włoskich domów mody, dla którego pozował do sesji, na własnej skórze odczuł molestowanie. Na miejscu wykonywania fotografii towarzyszył mu dyrektor handlowy, który ewidentnie przekroczył granice pomocy w przymiarkach.

Zamiast dressera czy stylisty pomagał mi ten człowiek, który na mój widok zaczął się pocić. Strużki potu spływały mu po skroniach, a ręce się trzęsły, kiedy podawał mi ubranie. Pierwszy raz doświadczyłem tego typu reakcji, która mnie nieco zdeprymowała, choć nie dałem tego poznać po sobie. (...) Jego palce zawędrowały w okolice moich pośladków, niby przypadkiem zahaczył o majtki… To było podobno niechcący, ale jednak dwuznaczne. Jasne, teoretycznie ten facet był zdenerwowany, lecz z pewnością posunął się za daleko - opowiedział Piotr Czaykowski.

Dodał także, że wówczas nie zareagował. Czuł się zniesmaczony, jednak dusił w sobie złość aż do zrealizowania projektu. Dziś powiedziałby "stop", natomiast wtedy - a sytuacja miała miejsce wiele lat temu - chciał zachować się profesjonalnie. Przyznał, że nie był w sytuacjach ekstremalnych, a skarga na tego typu zachowanie byłaby odebrana jako "męskie histeryzowanie". Obecnie dojrzał do tego, by stanowczo reagować na tego typu sytuacje i otwarcie o nich mówi. Niestety, młodzi modele często są w ten sposób wykorzystywani i milczą w obawie przed stratą intratnego zlecenia, a zachowania projektantów zza kulis nie ujrzą światła dziennego.