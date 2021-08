Michał Wiśniewski, wokalista i lider zespołu "Ich Troje", pracuje nad teledyskiem do nowego utworu, który jesienią będzie miał swoją premierę. Artysta pojawi się też w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w roli jurora. Czeka go wiele pracy we wrześniu. Jednak to nie działalność zawodowa skłoniła wokalistę do ostatniej aktywności w sieci i zamieszczenia bardzo ważnej informacji. Michał Wiśniewski odkrył, że ktoś w jego imieniu może wyłudzić dane osobowe fanów.

Michał Wiśniewski padł ofiarą oszustów

Michał Wiśniewski postanowił przestrzec fanów przed oszustami, którzy podszywają się pod niego w sieci. Naciągacze okazali się dość przebiegli. Założyli konto na Instagramie, pisząc, że to oficjalny fanpage artysty. Zamieścili zdjęcia lidera "Ich Troje" ściągnięte z jego kanału, by uwiarygodnić konto. Założyli nawet stronę, używając imienia i nazwiska wokalisty. Zapewnili, że za pośrednictwem tego instagramowego konta można się Michałem Wiśniewskim skontaktować.

Wokalista "Ich Troje" zamieścił w swojej relacji zrzuty ekranu fałszywego konta naciągaczy z ogromnym czerwonym napisem "Uwaga oszust!"

W ostatnim czasie podobna sytuacja spotkała wielu celebrytów. Oszuści podszywali się pod takie znane osoby jak Marcin Prokop, Michał Koterski czy Martyna Wojciechowska. Organizowali, rzekomo w imieniu celebrytów, różnego rodzaju konkursy i w ten sposób wyłudzali dane osobowe fanów. Oczywiście każda tego typu sytuacja powinna być zgłoszona policji oraz administratorowi strony internetowej, na której pojawiło się fałszywe konto czy fanpage.

Czy spotkaliście się z tego typu oszustwami? Nigdy nie udostępniajcie swoich danych osobowych w sieci.