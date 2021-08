Zosia Zborowska i Andrzej Wrona to jedna z najpopularniejszych par show-biznesu. Niedawno przywitali na świecie swoją córkę, której dali na imię Nadzieja. Tak niecodzienne imię nosiła babcia aktorki.

Zobacz wideo Zofia Zborowska pokazała wzruszające nagranie, jak jej pies poznaje córeczkę

Zosia Zborowska i Andrzej Wrona świętują drugą, czyli bawełnianą rocznicę ślubu

Zosia Zborowska i Andrzej Wrona dokładnie dwa lata temu stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie "tak". Dzisiaj wspominają ten wyjątkowy dzień. Oboje zamieścili w sieci zdjęcia z uroczystości ślubnej, których dotąd nie publikowali. Kadry bardzo spodobały się fanom pary. W komentarzach pod postem Zofii Zborowskiej pojawiły się żartobliwe sugestie, że małżonkowie powinni zrobić powtórkę imprezy. Nie zabrakło też życzeń.

Dużo miłości szczęścia i zdrowia na kolejne lata, abyście byli co najmniej tak szczęśliwi, jak teraz.

Również Andrzej Wrona wrzucił zdjęcie ślubne do sieci i zmieścił stosowny wpis.

Bawełniana. Dwa lata temu były fajerwerki, szampan i tańce. Dziś są pieluchy, mleko i usypianie. I tak jest najlepiej! Kocham do księżyca i z powrotem - napisał siatkarz na Instagramie.

Zosia Zborowska i Andrzej Wrona, jak to się wszystko zaczęło

Zofia Zborowska z Andrzejem Wroną poznali się w 2018 roku. Aktorka skontaktowała się z siatkarzem, by zaproponować mu udział w jednej z akcji charytatywnych, w której sama miała uczestniczyć. On jej niestety odmówił. Później przy pierwszej możliwej okazji na imprezie siatkarz podszedł do Zosi, aby przedstawić się osobiście, zaczęli rozmawiać, a później - kontaktować przez media społecznościowe.

W maju 2019 roku Andrzej Wrona podjął decyzję o tym, że chce spędzić z Zofią resztę życia. Obmyślił wyjątkowe zaręczyny. Wynajął helikopter i zabrał aktorkę na Mazury, w miejsce, gdzie pierwszy raz się spotkali. Tam poprosił ją o rękę.