Uroczysta premiera "Czarnej owcy", na której pojawiliśmy się z kamerą, odbyła się w kinie Helios w Blue City. Wśród zgromadzonej publiczności można było dostrzec całą plejadę gwiazd. Ten wieczór należał do twórców filmu. Swoją obecnością zaszczycili wszyscy aktorzy, którzy wcielali się w główne postacie: Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka, Włodzimierz Press, Anna Cieślak i Anna Smołowik. Fotoreporterom do zdjęć pozowali również: Małgorzata Rozenek Majdan, Radosław Majdan, Ewa Drzyzga, Robert Kochanek, Kinga Sawczuk, Danny Ferreri oraz Marietta Witkowska.

"Czarna owca" - komediodramat o rodzinnych więzach, który nie można przerwać

„Czarna owca" to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje… Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

Zaczyna się od coming outu mojej bohaterki, rozpad rodziny, więc to pewnie ja jestem tą czarną owcą. Wyobrażam sobie, że coming out to nie jest prosta sprawa i konfrontowanie tego z najbliższymi jest bardzo trudne. Szczególnie w naszej rzeczywistości, w tym katolickim kraju, gdzie te stereotypy się powiela - powiedziała w rozmowie z reporterem Plotka Magdalena Popławska.

Arkadiusz Jakubik z kolei wyznał, że "Czarna owca" to komedia, jednak nie taka, do jakiej przyzwyczaili nas inni twórcy. Co miał na myśli? Więcej w powyższym materiale wideo!