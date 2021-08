Fani serialu "Przyjaciele" oszaleli ostatnio na wiadomość, że po realizacji odcinka specjalnego Jennifer Aniston i David Schwimmer zaczęli randkować. Choć w ich przypadku to na razie tylko plotki, to w razie oficjalnego potwierdzenia nie byliby pierwszą parą, która przeniosła uczucia z planu zdjęciowego na płaszczyznę życia prywatnego.

"Gra o tron". Kit Harington i Rose Leslie

Kit Harington i Rose Leslie spotkali się na planie superprodukcji HBO "Gra o tron". On wcielał się w postać Jona Snowa, natomiast ona grała Ygritte, kobietę, która zdobyła jego serce. W jednym z wywiadów Kit przyznał, że zakochał się w Rose podczas długich miesięcy kręcenia serialu na Islandii. W kwietniu 2016 roku wzięli ślub, a dwa lata później przywitali na świecie pierwsze dziecko.

Ślub Kita Haringtona i Rose Leslie Instagram/kitharingtonig

"Różowe lata siedemdziesiąte". Mila Kunis i Ashton Kutcher

Para poznała się w 1998 roku na planie "Różowych lat siedemdziesiątych", jednak minęło wiele czasu zanim podjęła decyzję o wspólnym życiu. Mila Kunis i Ashton Kutcher zeszli się w 2012 roku, a obecnie mają dwójkę dzieci - Wayatt i Dimitra. Ostatnio było o nich głośno, gdy wyznali publicznie, że rzadko kąpią swoje dzieci. Właściwie tylko wtedy, kiedy są widocznie brudne.

Ashton Kutcher i Mila Kunis East News

"M jak miłość". Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski to jedna z piękniejszych par polskiego show-biznesu. Para poznała się na planie serialu "M jak miłość", a od ponad czterech lat tworzy udany związek. Kalska i Roznerski wspólnie grają w serialach i na deskach teatru. Co więcej, w "M jak Miłość" stanęli już nawet na ślubnym kobiercu.

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska Adriana Kalska/ Instagram screen

"Green Lantern". Blake Lively i Ryan Reynolds

Blake Lively i Ryan Reynolds to z kolei jedna z najpopularniejszych par amerykańskiego show-biznesu. Aktorzy poznali się na planie filmu "Green Lantern", w którym zagrali główne role. Początkowo byli tylko przyjaciółmi, ale szybko okazało się, że łączy ich coś więcej. Blake Lively i Ryan Reynolds wzięli ślub w 2012 roku w Boone Hall, w Karolinie Południowej. Mają troje dzieci.

Free Guy - Blake Lively i Ryan Reynolds Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP

„Halo Hans!". Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski

Uczucie między Tamarą Arciuch i Bartkiem Kasprzykowskim narodziło się na planie "Halo Hans!". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wówczas oboje znajdowali się związkach małżeńskich. Aktorzy postanowili się rozwieść, ale ich droga do szczęścia była wyboista. Ostatecznie wzięli ślub cywilny i do dziś tworzą zgrany duet.

Tamara Arciuch, Barek Kasprzykowski KAPIF

"Bohemian Rapsody". Rami Malek i Lucy Boynton

Rami Malek poznał Lucy Boyton na planie "Bohemian Rapsody". Film przyniósł mu podwójne szczęście. Po pierwsze, aktor otrzymał Oscara w kategorii "najlepszy aktor pierwszoplanowy" za postać Freddiego Mercury'ego, a po drugie - zdobył serce swojej filmowej partnerki.

Lucy Boynton i Rami Malek EAST NEWS