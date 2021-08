Nie milkną echa kontrowersyjnego głosowania nad "lex TVN". Głosami partii rządzącej, dwóch posłów niezrzeszonych oraz trzech związanych z Kukiz’15, w tym samego Pawła Kukiza, ustawa przeszła i teraz trafi do Senatu. Zachowanie byłego muzyka zszokowało opinią publiczną, a gwiazdy, w tym znajomi Kukiza, nie zamierzały kryć swojej wściekłości. Po stronie TVN-u stanęło wiele redakcji. Prezenter Radia Złote Przeboje zażartował w swojej audycji z polityka partii Kukiz'15, a nagranie szybko podbiło sieć.

Kamil Baleja zażartował z Pawła Kukiza. Prezenterowi zdarzyła się "pomyłka": Nie ten guzik

Kamil Baleja udostępnił na swoim Instagramie wideo, na którym słyszymy, jak zapowiedział następną piosenkę. Nie zrobił tego jednak w zwykły sposób. Prezenter Radia Złote Przeboje postanowił żartobliwie nawiązać do głosowania nad "lex TVN". Zdarzyła mu się bowiem "pomyłka na Kukiza".

Siedem minut po siódmej, dzień dobry państwu o poranku, dla was teraz Kukiz "Bo tutaj jest jak jest". A nie, przepraszam najmocniej, się pomyliłem, to nie ten guzik, nie, nie, nie, teraz Urszula "Niebo dla ciebie".

Internauci żywo zareagowali na ten żart, a wideo stało się viralem na TikToku.

Coś czuję, że większość stacji tak się będzie teraz "mylić".

Kochamy, gdy ludzie się mylą.

Haha, genialne! - pisali pod nagraniem.

Was również rozśmieszyło? Swoje zdanie na ten temat wyrazili także Małgorzata Rozenek oraz Radosław Majdan. W ostrych słowach nawiązali do decyzji byłego muzyka. Postanowiliśmy również sprawdzić, ile zarabia on dzięki polityce. Oto jego majątek.