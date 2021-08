Jakub Kornhauser, czyli brat Agaty Dudy, został laureatem Festiwalu Literackiego Znaczenia. Doktor nauk humanistycznych i poeta otrzyma nagrodę pieniężną wynoszącą aż 15 tysięcy złotych. Siostra pogratuluje zwycięzcy? Wiadomo, że ich poglądy są mocno zróżnicowane, a Jakub otwarcie krytykuje męża Agaty, Andrzeja Dudę.

Jakub Kornhauser nagrodzony. Co na to Agata Duda?

Jakub Kornhauser to poeta i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktor nauk humanistycznych. Został właśnie laureatem Festiwalu Literackiego Znaczenia za swoją książkę "Premie górskie najwyższej kategorii". Opisuje w niej swoje przeżycia z wyprawy rowerowej w okolicach Krakowa. Już 11 września otrzyma w swoje ręce statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.

Na podstawie wybranej przez jury książki budowany będzie program Festiwalu Literackiego Znaczenia - "debaty, rozmowy, seanse filmowe, wystawy sztuki, spotkania autorskie i warsztaty dla dzieci, które wszystkim pozwolą pogłębić i poszerzyć znaczenia zawarte w tekście nagrodzonej pozycji".

Jak na sukces brata zareaguje siostra? Z pewnością może być z niego dumna, jednak nie od dziś wiadomo, że relacje rodzeństwa nie należą do najłatwiejszych. Jeszcze na początku prezydentury Jakub wspominał w Gazecie Wyborczej, że liczył, że Duda będzie "samodzielnym, racjonalnie myślącym człowiekiem". Teraz jednak brat Agaty Dudy jest zdania, że prezydent się męczy i "został ubrany w buty, w których nie chciał się znaleźć". Zaprzeczył jednak, by odmienne poglądy od tych prezentowanych przez parę prezydencką, doprowadziły do rodzinnego konfliktu.

Jest więc szansa, by Agata Duda pogratulowała bratu? Wszystko na to wskazuje.

