W czwartek Magdalena Stępień udostępniła bardzo niepokojące InstaStories. Na zdjęciu zapozowała cała zapłakana, a w opisie zdradziła, że "ojciec jej dziecka dopiął swego, zniszczył ją totalnie i tym samym osiągnął sukces". Te publikacje zaniepokoiły nie tylko obserwatorów byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka, ale również samą Julię Kuczyńską, która poprosiła swoją społeczność o pomoc młodej mamie. Kilka godzin później sama Stępień opublikowała odpowiedź na słowa Maffashion.

Magdalena Stępień odpowiada na próbę pomocy Maffashion. "Podniosę się silniejsza". Jest pod opieką psychologiczną

Magdalena Stępień zareagowała na wpis Julii Kuczyńskiej. Udostępniła jej InstaStories na swoim profilu i podziękowała influencerce za chęć pomocy. Od razu zdradziła, że jest już pod specjalistyczną opieką psychologiczną i poprosiła, aby się o nią nie martwić.

Julka, dziękuję! Jestem już pod opieką lekarza terapeuty. Nie jestem sama! Jesteśmy bezpieczni, nie martwcie się. Podniosę się silniejsza - napisała.

Młoda mama udostępniła również zdjęcie swojego synka.

Dobranoc, kochani. Wracam silniejsza. Obiecuję.

Magdalena Stępień instagram/magdalena___stepien

Rzeźniczak za to już chwali się nową partnerką. Zmienił nawet swój status na Facebooku. Piłkarz związał się z niejaką Pauliną Nowicką, z którą zaczął się spotykać jeszcze przed narodzinami syna. Możemy mieć tylko nadzieję, że Rzeźniczak weźmie odpowiedzialność za swoje czyny i będzie wspierał Stępień w wychowywaniu ich wspólnego dziecka. Magdzie życzymy dużo siły i zdrowia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

