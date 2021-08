Media społecznościowe a poczucie własnej wartości u nastolatków

Niestety - im dłużej młody człowiek przebywa w wirtualnej rzeczywistości, tym większe jest ryzyko, że doświadczy spadku poczucia własnej wartości, niskiej samooceny i pogorszenia nastroju.

Wpływ mediów społecznościowych

Mózg młodych ludzi w okresie nastoletnim znajduje się w fazie rozwoju; ośrodek nerwowy jest tak zbudowany, że nastolatek może mieć problemy z oddzieleniem świata wirtualnego od realnego. Będzie dążył do tego, co w sieci jest uważane za piękne, ponieważ zaspokaja w ten sposób potrzebę akceptacji, zaś bycie częścią społeczeństwa jest wpisane w ludzką naturę. Często odbędzie się to kosztem poczucia własnej wartości. Porównując mocno wyidealizowane portrety influencerów do tego, co widzi w lustrze, nie otrzyma - w swoim przekonaniu - ciekawej i wartościowej rzeczywistości.

Raport Dove "Piękno bez filtra" ujawnia że 80 proc. dziewcząt porównuje swój wygląd z innymi osobami w mediach społecznościowych, a 25 proc. nastolatek uważa, że nie wygląda dostatecznie dobrze na zdjęciach bez filtrów. W momencie, kiedy młodzi ludzie dopiero tworzą swoje "ja" i pracują nad samoakceptacją, mogą odnieść wrażenie, że nie pasują do świata. Nie są w stanie do końca poprawnie ocenić, że wyidealizowane instagramowe obrazki to sztucznie wykreowany, mocno polukrowany kawałek tortu. Wtedy rodzi się dysonans.

Cyfrowy świat a rzeczywistość

Media społecznościowe pozwalają na aktywny kontakt z rówieśnikami i tworzenie relacji, ale wykorzystywane w nieprawidłowy sposób mogą przyczynić się do zaniku samoakceptacji. Nadmierne skupienie się na własnym wyglądzie powoduje porównywanie się z perfekcyjnymi zdjęciami influencerów i szukanie potwierdzenia własnej wartości w komentarzach i polubieniach. Stąd krótka droga do zaniżenia poczucia wartości, zwłaszcza u młodego człowieka. Kampania Dove "Piękno bez filtra" pokazuje, czemu naturalność może być piękniejsza, pomaga w odróżnienia prawdy od cyfrowej obróbki, dostarcza narzędzia, jakimi można się posłużyć przy nauczeniu młodego człowieka, że piękno jest wewnątrz.

