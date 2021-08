Magdalena Stępień opublikowała poruszający post, z którego wynika, że jest w bardzo złej kondycji psychicznej przez Jakuba Rzeźniczaka. Były partner modelki swoim zachowaniem doprowadził ją do tego, że postanowiła zniknąć z Instagrama. Maffashion przejęła się jej losem.

Stępień znika z Instagrama. Przez Rzeźniczaka "Zniszczył mnie totalnie"

Maffashion zwraca się do Magdy Stępień: Nie opłakuj już tego wymoczka. Apeluje o pomoc dla niej

Maffashion wrzuciła post Magdaleny Stępień na swoje InstaStories i dodała komentarze. Zwróciła się w nich bezpośrednio do modelki, a także zaapelowała do swoich obserwatorów, by ktoś jej pomógł.

Nie opłakuj już więcej tego wymoczka, niedojrzałego, którego w żaden sposób nie można nazwać mężczyzną! Jesteś młoda, zdrowa, całe życie przed tobą! Także prawdziwa miłość - napisała Maffashion.

Blogerka zwróciła też uwagę na stan Magdaleny Stępień. Bardzo ją zaniepokoił.

Czy są tu jakieś osoby, które mogłyby Magdzie pomóc? Jak na dłoni widać, że robi się niebezpiecznie. Potrzebna jest fachowa pomoc! Kobieta jest w połogu, rozchwiana emocjonalnie, skrzywdzona (może i "na życzenie" - jak to inni piszą, z własnej naiwności, źle ulokowanych uczuć etc.) i pozostawiona, jak widać, sama sobie. Nie wiem, gdzie są bliscy? Przyjaciele, rodzina? Halo! - dodała blogerka.

Maffashion napisała też do obserwatorów, czy ktoś z własnej woli mógłby zaoferować Magdzie rozmowę i pomoc. Mamy nadzieję, że modelka znajdzie odpowiednie wsparcie.

Maffashion wspiera Magdę Stępień instagram.com/maffashion_official