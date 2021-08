Anita Werner swojego wieloletniego partnera, Kacpra Godyckiego-Ćwirko, poznała przez przyjaciółkę, Martynę Wojciechowską. Mężczyzna zajmował się fotografią, ale to podróże były jego największą pasją.

Narzeczony Anity Werner umarł w trakcie jednej z wypraw

Kacper Godycki-Ćwirko napisał książkę "Sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata". Anita Werner została ambasadorką dzieła, które zostało wydane już po śmierci podróżnika.

Zdecydowałam się być ambasadorem tej książki, ponieważ daje ona niesamowity zastrzyk pozytywnej energii i wiarę w to, że wszystko jest możliwe - mówiła o książce dziennikarka.

Partner Werner zwiedził cztery kontynenty, uwielbiał egzotyczną i nieokiełznaną przyrodę. W dalekie wojaże często zabierał ze sobą narzeczoną, chociaż dziennikarka skracała swój pobyt, by móc kontynuować pracę w TVN24. Tak też stało się podczas ich ostatniej podróży. Kacper Godycki-Ćwirko wyruszył na wyprawę przez Afrykę, na chwilę dołączyła do niego Werner. Niedługo po powrocie do kraju, dostała wiadomość, że jej partner nie żyje.

Wszystkich, którym Kacper jest bliski, informuję, że ostatnie tchnienie we śnie odebrała Mu niespodziewana, nagła choroba - taką informację podał ojciec podróżnika.

Anita Werner ma za sobą ciężkie chwile

To nie jedyna tragedia, która w ostatnich latach spotkała Anitę Werner. W dniu 30. urodzin pożegnała ukochaną mamę, która chorowała na nowotwór. Niedługo potem musiała skupić się na ojcu, który przeszedł trzy udary mózgu.

Kilka lat po śmierci Kacpra Godyckiego-Ćwikro, Werner związała się z Michałem Kołodziejczykiem. Jej obecny partner zajmuje się dziennikarstwem sportowym. Para debiut na czerwonym dywanie zaliczyła w 2019 roku, podczas gali rozdania Telekamer.