"Tajemnice miłości". O czym jest nowy serial TVN? Premiera już wkrótce, a my znamy szczegóły

Jak dowiadujemy się z portalu Dzień dobry TVN, serial "Tajemnice miłości" będzie paradokumentem, gatunkiem uwielbianym przez widzów od dawna. Popularne formaty tego typu to na przykład "Szkoła" czy "Ukryta Prawda".

"Tajemnice miłości" na TVN. O czym opowiada serial? Kiedy premiera?

Premiera "Tajemnic miłości" nastąpi 1 września 2021 roku, ale użytkownicy Playera produkcję będą mogli obejrzeć pod koniec sierpnia. Serial nadawany będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 na antenie TVN.

Każdy odcinek "Tajemnic miłości" będzie dotyczył innych bohaterów. Tematem przewodnim jest miłość, jednak, jak wskazuje tytuł produkcji, uczucie będzie podszyte zagadką, o której dowiemy się pod koniec każdego epizodu.

Wśród bohaterów serialu znalazły się małżeństwa, pary będące w nieformalnych związkach, osoby, które zdradzają swoich małżonków, jak i tych, którzy dopiero marzą o tym, żeby miłość ich znalazła. Nie będzie to jednak romantyczna, przesłodzona historia. W każdej opowieści pojawia się wspomniana w tytule tajemnica - drugie dno, które, ujawnione, odmieni życie bohaterów. Trudno więc przewidzieć finał tej historii – raz bohaterowie osiągają pełnię szczęścia, w kolejnym odcinku będą musieli jeszcze chwilę na nie zaczekać - czytamy na portalu Dzień dobry TVN.

Wygląda więc na to, że widzowie będą mogli liczyć na solidną dawkę rozrywki i emocji. Czekacie na premierę "Tajemnic miłości" czy raczej unikacie paradokumentów, a opis producenta nie przekonał was do włączenia telewizora 1 września o 17:00?