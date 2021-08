W środę odbyło się głosowanie w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji, określonej jako "lex TVN". Doszło do skandalicznej sytuacji, a przez zmianę decyzji przez posłów partii Kukiz'15, PiS uzyskało większość i tym samym projekt trafi do Senatu.

Gwiazdy wściekłe na Kukiza. "Sprzedajesz się tak tanio". Niektóre publikacje zablokowane

TVP milczało na temat tego, co się działo w Sejmie, ale TVN24 ciągle zdawało relację. Jedną z dziennikarek pojawiających się na antenie była Agata Tomaszewska-Wolny, prywatnie żona Tomasza Wolnego, gwiazdy stacji zarządzanej przez Jacka Kurskiego. Ona walczy o wolne media, a jej mąż jest w drodze na Jasną Górę. Nie od dziś wiadomo, że pracują w zupełnie innych środowiskach, co wynika z ich podejścia do życia.

Tomasz Wolny na pielgrzymce, jego żona walczy o wolne media

Dziennikarz nie kryje się ze swoimi poglądami, przyznaje, że jest bardzo wierzący. W tym roku udał się na pielgrzymkę do Częstochowy, a relacje zdaje na Instagramie. Nie ukrywa, że świetnie się bawi. Co więcej, towarzyszą mu dzieci.

W drodze na Jasną [Górę - przyp. red.]. "Ale że pielgrzymuje sam tata z trójką dzieci?!". Nie sam, bo z najlepszą z grup - BRĄZOWĄ tej! Brązową habitatami Franciszkanów i Franciszkanek, zaopiekowany na trasie nieopisaną ludzką gościnnością. Kto nie był, nie zrozumie, kto był - wie wszystko. Jutro ostatnie blisko 40 km, wiec jeśli ktoś by chciał, to napiszcie proszę wasze intencje tutaj albo na priv, a zaniosę je prosto do Matki. Słońce, burza, deszcz, wiatr, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia - podzielił się swoją radością.

W tym samym czasie jego żona relacjonowała na antenie TVN24 to, co działo się w Sejmie. Jak udaje im się tworzyć szczęśliwe małżeństwo, mając takie różnice światopoglądowe? Mają na to swoje sposoby:

Zdarza się, że w domu rozmawiamy o pracy. Jedno się jednak nie zdarza nigdy, tzn. jeśli się kiedyś pokłócimy, co się zdarza od czasu do czasu, to nigdy nie kłócimy się o pracę, ani o to, co się dzieje za kulisami. To jest kwestia po pierwsze miłości, po drugie - zdrowego rozsądku, a po trzecie - normalności. To naprawdę nie jest trudne - mówił kiedyś Wolny w jednym z wywiadów.

Damięcka ostro komentuje głosowanie nad ustawą "lex TVN". Uderza w PiS i Kukiz'15

Tomasz Wolny i jego żona Agata są małżeństwem od 2009 roku, wychowują troje dzieci. Poznali się dzięki pracy w TVN24, gdzie ona jest do tej pory. On za to w 2010 roku przeszedł do TVP i jest jedną z najpopularniejszych twarzy stacji. Prowadzi "Pytanie na śniadanie" oraz "Panoramę".