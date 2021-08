W środę doszło do skandalicznej sytuacji w polskim Sejmie, przez co przegłosowano ustawę radiofonii i telewizji określaną jako "lex TVN", która jest uważana za zamach na wolne media. Po przerwie doszło do reasumpcji głosowania, podczas którego trzech posłów Kukiz'15 zmieniło zdanie i wsparło Prawo i Sprawiedliwość, dzięki czemu uzyskali oni większość. W kraju doszło do protestów, odbyły się także manifestacje pod Sejmem. Swoje odczucia wyrażają także osoby z show-biznesu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sejm głosował w sprawie "lex TVN"

"Lex TVN". Justyna Nagłowska zwróciła się do wyborców PiS-u

Matylda Damięcka stworzyła grafikę, za pomocą której skomentowała to, co się wydarzyło. Uderzyła w partię rządzącą oraz Pawła Kukiza, którym gardzą także koledzy ze sceny muzycznej, w tym Janusz Panasewicz. Swoimi odczuciami podzieliła się na Instagramie również Justyna Nagłowska.

Jestem zmęczona tym moim krajem i smutna, że mnie tak bardzo nie szanuje i sprawia, że muszę żyć w nieustannym stresie, ciągle czegoś bronić i ciągle coś tracić. Nie czuję wsparcia. Za to czuję coraz słabszą więź. Jak nauczyć dzieci patriotyzmu skoro samemu przestaje się swój kraj kochać? Tutaj możemy mówić, co chcemy, ale pewnie zaraz coś tam wymyślą - napisała ze smutkiem.

Justyna Nagłowska chwali sobie późne macierzyństwo. "Nie mam już tego pędu"

Żona Borysa Szyca zwróciła się we wpisie do użytkowników, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość.

Jeśli mam tu wyborców PiS-u, idźcie sobie stąd, proszę. Czuję dziś do was złość i żal. Nie mam tolerancji ani empatii dla głupoty. Nic na to nie poradzę - zaapelowała bezpośrednio.

Justyna Nagłowska zwróciła się do wyborców PiS-u Instagram.com/ jus_naglowska

"Lex TVN" - głosowanie

Projekt dotyczący zmian w ustawie o radiofonii i telewizji przeszedł większością głosów. Za było 228 posłów, w tym jak wspomnieliśmy trzech z partii Kukiz'15: Paweł Kukiz, Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko oraz część członków Porozumienia: Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mirosław Baszko. Przeciwko było 216 posłów, a dziesięciu kolejnych wstrzymało się od głosu.

Gwiazdy wściekłe na Kukiza. "Sprzedajesz się tak tanio". Niektóre publikacje zablokowane

Teraz ustawa trafi do Senatu, który może odrzucić ją w całości, wskazać poprawki lub przyjąć go bez zmian. Następnie wróci do Sejmu - jeśli posłowie zgodzą się na wprowadzone zmiany, zostanie przekazana do Prezydenta RP.