13 sierpnia odbędzie się premiera nowego singla Beaty Kozidrak, który zapowiada jej nadchodzącą płytę solową. W jednej z piosenek pojawi się Kamil Bednarek. Artysta oddał się w ręce charakteryzatorów, którzy go postarzyli i mniej lub bardziej świadomie upodobnili do Tomasza Jacykowa.

Zobacz wideo Bednarek do Barona: "Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli" [fragment The Voice of Poland]