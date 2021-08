Matylda Damięcka komentuje polską rzeczywistość za pomocą rysunków. Dzięki oryginalnym grafikom odnosi się do ważnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, a teraz na tapetę wzięła głosowanie w Sejmie nad ustawą nazywaną powszechnie "lex TVN".

Damięcka ostro komentuje głosowanie nad ustawą "lex TVN". Uderza w PiS i Kukiz'15

W środę wieczorem posłowie większością głosów przegłosowali ustawę "lex TVN". Za przyjęciem nowelizacji ustawy medialnej głosowało 228 posłów, przeciw było 216 posłów, a dziesięć osób wstrzymało się od głosu. "Za" zagłosowali posłowie PiS oraz trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko oraz Stanisław Żuk. Głosy tych ostatnich zostały szczególnie burzliwie przyjęte przez opinię publiczną, co zaznaczyła Matylda Damięcka.

Artystka opublikowała na Instagramie grafikę, przestawiającą zanikające logo stacji TVN. Damięcka skomentowała przyjęcie ustawy przez Sejm za pomocą charakterystycznego opisu. Wykorzystała do tego antyrządowy symbol ośmiu gwiazdek, który oznacza "Jeb**ć PiS", a następnie zestawiła go z ciasteczkami - po angielsku "cookies" - co nawiązuje do partii Kukiz’15.

Według internautów artystka trafiła w punkt. Pod grafiką posypały się komentarze, a niektórzy nie zostawiają na Pawle Kukizie suchej nitki.

Macie Kukiza sprzedawczyka.

Brawo za tę grafikę.

Zaczyna mnie to przerażać - czytamy w komentarzach.

To nie pierwsze głośne wydarzenie, które w ostry sposób komentuje Matylda Damięcka. Jakiś czas temu aktywistka opublikowała grafikę, na której zestawiła pisarza Jakuba Żulczyka i piłkarza Roberta Lewandowskiego, a rysunek opatrzyła tytułem "debilizm".

W ten sposób zasugerowała, że Żulczyk, który nazwał prezydenta Andrzeja Dudę "debilem", znajduje się po lewej stronie sceny politycznej w Polsce, natomiast Lewandowski po prawej. W tym samym czasie, gdy pisarz został oskarżony o zniesławienie głowy państwa, piłkarz został odznaczony przez Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.