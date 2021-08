Już w kwietniu pisaliśmy o tym, że Aleksandra Domańska spodziewa się pierwszego dziecka. Aktorka długo milczała na ten temat i nie potwierdzała doniesień. Jednak niedawno opublikowała na Instagramie post, w którym napisała, że nie czuje się najlepiej, tym samym potwierdzając wiadomości o ciąży. Najwyraźniej zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy, ponieważ ostatnio dodała zdjęcie, na którym siedzi z partnerem. Widać na nim ciążowe krągłości.

Zobacz wideo Aleksandra Domańska zamyka konto na Instagramie

Aleksandra Domańska pokazała się z partnerem i eksponuje ciążowy brzuch

Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie w relacji, na którym siedzi w towarzystwie partnera. Wcześniej nie publikowała tak prywatnych ujęć. Zakochani nie szczędzą sobie czułych gestów, a aktorka trzyma rękę na wyraźnie zaokrąglonym brzuchu. Na fotografii parze towarzyszy pies.

Czego dusza pragnie? Miłości. I tego nam wszystkim życzę. I ponownie dziękuję i żegnam się ponownie również - napisała na Instagramie.

Aleksandra Domańska dodała zdjęcie z partnerem fot. instagram.com

Poprzez zdjęcie Aleksandra Domańska zdradziła nieco ze swojego życia, jednak nadal chroni prywatność, nie pokazując wizerunku partnera. Jednocześnie ten krótki wpis sugeruje, jakoby aktorka miała ponownie pożegnać się z mediami społecznościowymi. Już raz, w ubiegłym roku zniknęła z sieci, by po kilku miesiącach wrócić na Instagram. Teraz napisała o ponownym pożegnaniu, co może oznaczać, że po raz drugi zamierza odciąć się od social mediów i skupić na nowej życiowej roli i, jak wspomniała, miłości. Byłoby to nietypowe zachowanie wśród gwiazd show-biznesu, które na ogół chętnie relacjonują swoją ciążę, a później macierzyństwo w sieci. Czy Aleksandra Domańska postanowiła zrezygnować z aktywności na profilu? Wszystko na to wskazuje.