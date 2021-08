Od kiedy Agnieszka Woźniak-Starak została prowadzącą "Dzień dobry TVN" (do redakcji dołączyła we wrześniu 2020 roku), stale spotyka się ze znajomymi fotoreporterami pod studiem śniadaniówki, pozując im do zdjęć. Zazwyczaj wzbudza olbrzymie zainteresowanie również przechodniów, a wszystko za sprawą stylizacji, które należą do udanych. Dziennikarka uwielbia bawić się modą, co widać chociażby po jej najnowszych zdjęciach, jakie udostępniła w sieci.

Agnieszka Woźniak-Starak w komplecie, w którym brylowała pod studiem "DDTVN". Buty? Ostatnio były sandałki, teraz jesienne

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia klasyczne rozwiązania i bezpieczne kolory - czerń, biel, beż, jednak nie stroni od noszenia ubrań nieco bardziej rzucających się w oczy. W środę postawiła na zestaw kolorowy niczym ogon pawia. Do ulubionych alladynek i kardiganu dopasowała zwykły, biały t-shirt, jednak to buty przyciągają uwagę. Dziennikarka zdecydowała się uzupełnić stylizację karmelowymi botkami na niskim obcasie.

Agnieszka Woźniak-Starak screen IG

Trzeba przyznać, że zestaw bardzo udany, ale niektórych może zaskakiwać, bo w końcu mamy lato. Niemniej - botki współgrały z kolorowymi alladynkami równie dobrze co sandałki na koturnie, w których Woźniak-Starak paradowała kilka tygodni temu na rogu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie. Do zdjęć pozowała wówczas u boku równie kolorowej Magdy Gessler.

Agnieszka wielokrotnie udowodniła już, że stanowi inspirację dla wielu Polek. Potrafi doskonale zaprezentować się zarówno w codziennym i casualowym "looku", jak i w eleganckiej spódniczce czy oversize'owym garniturze.

