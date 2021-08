Łukasz Mojecki nie żyje. Uczestnik "Bitwy na głosy" miał 37 lat

Łukasz Mojecki, muzyk i dziennikarz radiowy zmarł w wieku 37 lat. Widzowie mogli go poznać m.in. z udziału w "Jaka to melodia?", "Dzień dobry TVN" czy "Pytaniu na śniadanie". Pracował nad płytą "Bratnia dusza". Niestety, nie zdążył jej nagrać.

Łukasz Mojecki nie żyje

O śmierci Łukasza Mojeckiego poinformował w środę rano jego przyjaciel Darek Janik. Panowie w ostatnim czasie wspólnie prowadzili audycje z muzyką rozrywkową i wywiadami z polskimi artystami w radomskim Radiu Rekord.

Poza tym współpracowali przy kilku muzycznych projektach. Darek był producentem muzycznym kilku przedsięwzięć. W 2010 roku Łukasz Mojecki wydał utwór "Myśli", który powstały przy współpracy z Darkiem Janikiem i formacją Alchemist Project.

W dorobku zmarłego muzyka znalazła się nową wersję piosenki Haliny Benedyk "Mamy po 20 lat" (nagraną z jej udziałem, ponownie przy współpracy z Alchemist Project i Darkiem Janikiem oraz Aleksandrem Maliszewskim, prywatnie mężem Haliny Benedyk).

Łukasz Mojecki zyskał popularność po udziale w show TVP2 "Bitwa na głosy" w 2012 roku. Do swojej drużyny wybrał go wówczas Andrzej Piaseczny. Ekipa Piaska z Łukaszem Mojeckim ostatecznie wygrała program.

W 2017 roku ukazał się debiutancki singel Łukasza Mojeckiego pod tytułem "Czas". Linię melodyczną i słowa napisał sam muzyk. Za to muzykę do utworu skomponował Chris Toffson, współpracownik m.in. Jeden Osiem L, Nowatora, Sylwii Grzeszczak, Mateusza Mijala, Mezo czy Magdy Femme.

Łukasz Mojecki współpracował także z Bartkiem Wroną. Kooperacja z wokalistą grupy Just 5 zaowocowała utworem "Mgła". Pod koniec 2019 roku ukazała się piosenka "Bratnia dusza", która była zapowiedzią przygotowywanej płyty pod tym samym tytułem.